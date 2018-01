Hay conjeturas que adoctrinan. Personalidades de la cultura, pensadores, urbanistas, funcionarios, emprendedores y desde el seno de las compañías automotrices coinciden en su visión. "Toda la planificación urbana del mundo es para los coches; la gente no importa", criticó Carlos Dora, coordinador de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Los nacidos desde 2017 jamás llegarán a manejar un auto", vaticinó Henrik Christensen, director del Instituto de Robótica Contextual de la Universidad de California, Estados Unidos. "Pronto no tendrá sentido tener un auto en la ciudad", avisó Jaime Rodríguez, director general de Blablacar, un servicio francés de gran difusión en Europa. "Si puedes cambiar una calle, puedes cambiar el mundo", aseveró Janette Sadik-Khan, la mujer que peatonalizó el Times Square y reservó 650 kilómetros de carriles para los ciclistas, instauró el más grande sistema de bicicletas públicas, multiplicó las plazas, incorporó 60 nuevos espacios verdes, promovió la recuperación económica de la zona neoyorquina. "No se trata de un juego que no aporta nada entre espacio público y autos. Los autos no hacen compras y la gente sí. Encontramos que había beneficios económicos", reflexionó. "Los autos son como una invasión de ratas: algo letal", dijo Jan Gehl, autor de la Strøget, la calle peatonal más grande de Europa, y promotor de la reinvención de Copenhague como la ciudad más habitable del mundo, seleccionado en consecutivas veces por la organización Cities for People. Su pensamiento habilita una teoría: "El auto era una tecnología inteligente hace casi cien años. Pero a medida que las ciudades se densifican -y no hay otro crecimiento posible- se convierte en un estorbo. En la actualidad, en ciudades con diez, veinte y hasta treinta millones de personas urge encontrar algo más inteligente: una combinación de piernas, bicicletas y transporte público".