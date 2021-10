Cali-Valle 2021 celebra la cuenta regresiva de 1 mes a los Juegos Panamericanos Junior con un impresionante show de fuegos artificiales

CALI, COLOMBIA (24 de octubre de 2021) — Cuando solo resta un mes para el inicio del evento multideportivo para jóvenes más importante de América, los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, Colombia y el Valle del Cauca celebraron en grande este importante hito, con una impresionante y emotiva ceremonia en el Lago Calima, locación que será sede deportiva de este esperado evento.

Conservando la tradición de las países y ciudades sedes de eventos deportivos en el mundo, Cali Valle 2021 organizó “A un mes de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021″, actividad que se inició con un impresionante show de luces los días viernes y sábado en la noche y que tuvo su jornada culmine este domingo con una ceremonia que fue liderada por la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y que contó con la presencia de autoridades, deportistas, prensa y miembros de la comunidad.

El lago Calima, sitio icónico de la región, por primera vez en la historia, fue iluminado con los colores de las banderas de Colombia y del Departamento, y luego con un show de Fuegos Artificiales que marcó el inicio de la cuenta regresiva de un mes para que se de el vamos de la cita continental.

“Estamos a un mes para que el Valle del Cauca escriba un nuevo capítulo en la historia deportiva de América con este magno evento que para la región significa renacer, con una competencia que nos permitirá mostrar porqué somos invencibles. Queremos decirle a todo el continente que estamos listos, que nos hemos preparado con disciplina, amor y liderazgo, para recibirlos en esta tierra hecha de oro puro”, señaló Clara Luz Roldán, Gobernadora del Valle del Cauca.

”Llegó el momento de volvernos a sentir orgullosos de lo que somos, de ratificar que somos grandes porque somos capaces de todo, vamos a demostrarle al mundo que somos una tierra de campeones. Con el alma hinchada de orgullo quiero pedirles a nuestros jóvenes que vuelen alto porque el mundo es suyo”, agregó la máxima autoridad de la Gobernación.

En el acto protocolario también estuvieron el director de los Juegos, José Luis Echeverry Azcárate, quien durante la cuenta regresiva sostuvo que: “al Valle del Cauca llegarán más de 3500 atletas provenientes de 41 países, y cerca de 10.000 personas en general, contando familiares de los atletas, periodistas, voluntarios internacionales, dirigentes y entrenadores de las múltiples delegaciones. A todos ellos, queremos recibirlos con la calidez y amistad con la que siempre acostumbramos todos los colombianos”.

“Ya entramos en la recta final de estos Juegos que, sin duda, harán historia en el deporte panamericano y mundial. Con esta hermosa ceremonia en el lago Calima le estamos diciendo al continente entero y a nuestros deportistas, que Cali, el Valle del Cauca y toda Colombia, los están esperando con los brazos abiertos. Quedan sólo un mes, quizás los más importantes para la puesta a punto de este gran evento que marcará un antes y un después del deporte colombiano y de todas las Américas. Desde ya invito a todos a ser parte de esta fiesta deportiva, a cuidarnos entre todos y a alentar a esta nueva generación de atletas que representan nuestro futuro”, señaló el Presidente de Panam Sports, Neven Ilic, quien lamentablemente no pudo asistir a la ceremonia por encontrarse en Grecia, en la Asamblea General de ACNO.

El momento más emotivo del acto se vivió cuando desde el lago Calima, apareció en una embarcación, Hendrix B, el joven y promisorio talento de la música urbana caleña, que interpretó su tema ´Por nosotros’, canción oficial de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

Esta fiesta deportiva de la juventud, que tendrán lugar del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2021, supondrá un renacer para la región vallecaucana, que buscará reactivar una gran cantidad de sectores de la economía, impulsando de nuevo el deporte, el turismo, la gastronomía, el transporte y la cultura, entre otros. Así, el Valle del Cauca se prepara para iniciar este certamen deportivo que dejará huella en la historia del deporte colombiano y mundial.

