Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 serán libres de derechos de TV

SANTIAGO DE CHILE (7 de septiembre de 2021) — Cuando restan solo 79 días para que se inicie la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, Panam Sports sorprende con una importante noticia, al informar que no existirán derechos de televisación del evento y todos los medios de comunicación y Comités Olímpicos Nacionales que quieran grabar o utilizar imágenes para uso editorial, podrán hacerlo sin ningún tipo de restricciones.

Es así como Panam Sports ha hecho una importante inversión y además un gran acuerdo con el canal regional colombiano TelePacifico para transmitir en vivo todas las alternativas del evento, las cuales serán emitidas a través del Panam Sports Channel para toda América y el mundo.

“Esta será una fiesta única e inolvidable. Estarán los mejores atletas jóvenes de nuestro continente. Muchos de ellos medallistas olímpicos, campeones mundiales, y otros que representan el futuro de cada uno de sus países y que, sin duda, darán que hablar en un futuro cercano. Al ser esta la primera edición, como Panam Sports hemos decidido que estos Juegos sean el primer evento multideportivo continental sin derechos de televisación, con el objetivo de difundir al máximo el evento, que se vea en la mayor cantidad de países, que la gente pueda disfrutar del deporte y que todos conozcan a las estrellas de hoy y del mañana de nuestro continente”, señaló el Presidente de Panam Sports Neven Ilic.

Además de la transmisión en vivo por el Panam Sports Channel de las competencias, con un numeroso equipo de periodistas y comentaristas de todo el continente, habrá dos señales limpias que serán emitidas vía satélite para que puedan ser utilizadas desde cualquier parte de las Américas de forma gratuita, además de resúmenes diarios al final de cada jornada. La señal estará disponible para las plataformas de televisión abierta, cable y satélite.

