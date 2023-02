Recent Articles

Messi and Di María, the first world and Olympic champions since 1936

13 Uruguayans did it almost a hundred years ago. Three Italians did it in the 1930s. Since World War II, no soccer player has won the two highest national tournaments in this sport. Until Qatar 2022 arrived.

Messi y Di María, los primeros campeones mundiales y olímpicos desde 1936

13 uruguayos lo lograron hace casi cien años. Tres italianos lo hicieron en los años 30. Desde la Segunda Guerra Mundial ningún futbolista ganó los dos máximos torneos de naciones de este deporte. Hasta que llegó Qatar 2022.

With views to Paris, skateboarding experienced another party with young people as its flag

The Sharjah World Championship brought together the most eminent athletes from Street and Park, whose weight in the Olympic program increases along with other youth disciplines. Japanese dominance was maintained, but the champions who led the qualification to the Olympic Games came from Brazil, France, Great Britain and the United States.

Con vistas a París, el skate vivió otra fiesta con los jóvenes como bandera

El Campeonato del Mundo de Sharjah reunió a los deportistas más eminentes de Street y Park, cuyo peso en el programa olímpico aumenta a la par de otras disciplinas de impronta juvenil. El predominio japonés se sostuvo, pero los campeones que encaminaron la clasificación hacia los Juegos Olímpicos llegaron desde Brasil, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

UIPM President confident and optimistic for future of modern pentathlon

The sport is undergoing a radical change with the introduction of a new fifth discipline to replace horse riding