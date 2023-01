Recent Articles

El Abierto de Australia, la primera gran cita: cuadros, ausentes y un esperado regreso

Rafael Nadal y Novak Djokovic, quien no estuvo presente en 2022 debido a un escándalo, solo podrían enfrentarse en la final del primer Grand Slam. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, no estará por lesión y la gran dominadora del circuito femenino, Iga Swiatek, buscará su primer título en Melbourne Park.

The Australian Open, the first big event: draws, absences and an expected return

Rafael Nadal and Novak Djokovic, who was not present in 2022 given a scandal, could only face each other in the final of the first Grand Slam. Carlos Alcaraz, number one in the world, will not be playing due to injury and the great dominator of the women's circuit, Iga Swiatek, will seek her first title at Melbourne Park.

Con el Mundial que empieza mañana, el hockey sobre césped abre un año determinante de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024

Los 16 mejores equipos masculinos de hockey del mundo se miden en Odisha en el decimoquinto Campeonato Mundial de la FIH. Bélgica, campeón defensor y ganador de la medalla dorada en Tokio 2020, es el gran candidato.

With the World Cup starting tomorrow, field hockey opens a decisive year ahead of the Paris 2024 Olympic Games

The 16 best men's hockey teams in the world meet in Odisha at the 15th FIH World Championship. Belgium, defending champion and gold medal winner in Tokyo 2020, is the great candidate.

Athletics in Paris 2024: Schedule confirmed with great news on the repechage

Athletics at the Olympic Games will take place from August 1 to 11 and World Athletics announced when each competition will be held: the first medals will be distributed in the men's 20 km march and the women's marathon will close. Review all the finals.