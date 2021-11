Los secretos de Rafael Nadal a bordo de su yate de lujo: “Si en la vida no tienes dudas es porque eres demasiado arrogante”

U.S. lawmakers arrive in Taiwan as tensions escalate between U.S. and China

With the Beijing Games looming on the horizon, the visit is yet another source of animosity between the two countries

Several resignations at Cycling New Zealand after integrity breach uncovered at Tokyo Games

Cycling New Zealand found in breach of both IOC and UCI rules over athlete selection for Tokyo Games

Rio 2016 marks a negative milestone: Carlos Nuzman, its promoter and boss, sentenced to 30 years and 11 months in prison for corruption

Neither he nor his lawyer commented on the decision so far, nor did the IOC.

Homenaje de la Conmebol: una estrella llevará el nombre de Maradona

La estrella “Maradona” fue registrada en la plataforma Star Registration bajo el número 1307-87268-2718878. Campeón mundial en México 86, Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por una insuficiencia cardíaca.

