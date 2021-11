Karate has a very favorable investigation of its impact in Tokyo 2020 and is hopeful for return to Los Angeles 2028 program

“Paris 2024 is already past,” says the president of the WKF, Antonio Espinós, after revealing to Around The Rings a report to be debated at upcoming Congress in Dubai.

Karate cuenta con una investigación muy favorable de su impacto en Tokio 2020 y espera retornar al Programa de Los Angeles 2028

“París 2024 ya es pasado” dice el presidente de la WKF, Antonio Espinós, tras revelar a Around The Rings un reporte que se debatirá en el Congreso de próximos días en Dubai

Ice Hockey Federation president Luc Tardif gives Chinese men’s hockey team vote of confidence

New IIHF president also notes the evaluation process for status of players at Beijing 2022 continues . China is currently ranked 32nd in the world and is scheduled to face-off against the U.S. and Canada in the preliminary round

Almighty at FIFA and joyful IOC member for years, Joseph Blatter’s slow decline at 85 years old

Blatter, who for 17 years enjoyed the FIFA presidency with an almost playful approach that no other man in office would show before or since, has insisted for years that he committed no crime.

Todopoderoso en la FIFA y muy activo miembro del COI, el lento ocaso de Joseph Blatter a los 85 años

Blatter, que por 17 años disfrutó de la presidencia de la FIFA con un enfoque casi lúdico que ningún otro hombre en el cargo mostraría antes o después, insiste desde hace años en que no cometió ningún delito.