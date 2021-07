Esgrimista argentina pierde en su debut, pero gana propuesta de casamiento en la zona mixta

Esto es Tokio, esto es deporte y estos son 5.389 espectadores, algo con lo que los Juegos Olímpicos de 2020 no pueden ni soñar

El domingo, los aficionados asistieron a un evento de lucha libre profesional en la capital de Japón, mientras que los Juegos Olímpicos se disputan sin espectadores.

PODCAST: China y el Congreso de los Estados Unidos le amargan la vida al COI

No habrá boicot, eso es cosa del pasado, pero los Juegos de invierno de Pekín 2022 están generando una dinámica compleja entre el COI y parte de la clase política de los Estados Unidos

PODCAST: Top Golfers Fail Covid Tests

ATR's Ed Hula with the latest from Tokyo. Joining the podcast today is Australian sports presenter David Lutteral. He'll talk about the Brisbane 2032 Olympics and what's life like in sweltering Tokyo.

Tennis in Tokyo, between hot weather and loud insects

High temperatures on the tennis courts in Tokyo are making players struggle. ITF won’t delay the start of the daily schedule despite athletes asking for it.