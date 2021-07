Ecuador amanece llorando de alegria por el Primer Oro Olimpico de América

Richard Carapaz consigue el segundo título olimpico en la historia del Ecuador

PODCAST: La pasión de dos hombres cambia los Juegos

Andy Murray y Fernando Aguerre salen en estas horas a cumplir sus sueños. El británico vuelve a unos Juegos, mientras el argentino hace debutar al surf en el mundo olímpico. Razones y secretos de dos que apostaron siempre a ganador.

Tokyo 2020 organizers making changes as tropical storm Nepartak approaches Japan

Rowing the first sport to alter its schedule ahead of the storm’s predicted arrival in Tokyo late Monday or Tuesday local time.

Andy Murray and a piece of advice for the younger players at the Games: “If you are not sure about it, come and experience it one time”.

The two-time Wimbledon champion and former world’s number one talks to Around the Rings on the eve of his first match against Canada’s Felix Auger-Aliassime

“Tokyo 2020 gave us the best facility in the history of surfing - and there’s going to be waves! I can’t believe it”: ISA’s president Aguerre, sleepless in Japan

The sport is a religion in California, Australia, South Africa and Brazil, but has reached the Olympic Games thanks to an Argentinean