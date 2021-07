Tokio 2020: Mexico "una delegacion muy robusta"

(ATR) La tercera delegación de México más numerosa en su historia olimpica será abanderada el próximo lunes 5 de julio por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

"Será una delegación muy robusta con una gran calidad" dice a Around the Rings el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra.

Con sus 160 deportistas en la actualidad la de México se convierte en la tercera selección más nutrida de América Latina para Tokio detrás de las de Brasil y Argentina.

El record nacional de participación olimpica se impuso en casa con los Juegos de México 68 con 272 atletas mientras en Munich 72 México asistía con 174.

Padilla Becerra al frente del COM cierra un ciclo olímpico relevante con las brillantes actuaciones del deporte mexicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El dirigente olimpico destaca otros ángulos más allá de que la mexicana será una de las delegaciones más numerosa de Latinoamérica.

"Más allá del número, implica la calidad.Porque es una generación que ya viene empujando" comenta Padilla quien ilustra, por ejemplo, las inesperadas ausencias de las emblemáticas María del Rosario Espinioza (taekwondo), la mexicana más exitosa en Juegos Olimpicos, y Paola Espinosa (clavados).

"El cambio generacional es importante ya que quienes pensamos que iban a estar en sus últimos Juegos Olimpicos, pues no fue así, y bueno, ni modo, asi es el deporte y hay que darle paso a las nuevas generaciones" comentó.

Padilla declinó ofrecer un pronóstico de medallas ni un posible lugar de México en la clasificación final por paises.

"Tenemos un referente enfrente, que son las cinco medallas de los Juegos de Rio de Janeiro, que es lo mínimo a lo que podemos aspirar" dijo.

En la cita brasileña México conquistó tres medallas de plata y dos de bronce.

Para Tokio las esperanzas de México al podio olimpico vuelven a centrarse en deportes como el taekwondo, tiro con arco, y clavados. También parecer surgir posibilidades en ciclismo, golf, equitación y en varias pruebas del atletismo

"Pero no descartar fútbol, béisbol y softbol" precisa Padilla que fue electo por primera vez al frente del COM en 2012.

En béisbol y softbol femenil México logró su clasificación por encima de Estados Unidos.En Londres 2012 México fue el campeón olimpico en fútbol varonil.

"Hace mucho no llevábamos a Juegos Olimpicos tres equipos de conjunto" precisa el funcionario.

Aún se espera que pueda incrementarse la cifra de México con las plazas pendientes vía ranking mundial en atletismo, tenis, tenis de mesa y natación, mientras que la Selección Mexicana de Basquetbol está involucrada en un Repechaje Olímpico Mundial.

La golfista Gabriela López y el clavadista Rommel Pacheco serán los abanderados de México .

Padilla recuerda que a pesar de la pandemia de coronavirus "se siguió trabajando frente a carencias y dificultades". Los mismos deportistas improvisaron hasta en sus casas para no perder el acondicionamiento físico.Los institutos estatales del deporte en México tuvieron un importante papel.

"Pese a lo atípico de estos Juegos, ha sido muy acertada toda la parte normativa y de logística que tanto el COI como los organizadores han diseñado para evitar contagios y sean unos Juegos sanos y sin novedad

"Desde el mismo inicio de la postergación de los Juegos tuvimos los presidentes de los CONs muchas y variadas reuniones virtuales con el presidente Thomas Bach y se trazaron estrategias" dijo.

La primera salida hacia Japón será el 7 de julio con la selección de softbol que abrirá el campamento de adaptación de la delegación de México en la ciudad de Hiroshima.

Padilla agradeció a varios Comités Olimpicos entre ellos de Estados Unidos, Italia y Canadá por su ayuda al recibir a los olimpicos mexicanos en su preparación.

El presidente del COM significó también el decisivo respaldo de los patrocinadores sin el cual el viaje a Tokio de esta delegación "tan robusta" no hubiera sido posible.

foto de la página de inicio: COM

Reportado por Miguel Hernandez

