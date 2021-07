Durante dos días, los representantes de las organizaciones paralímpicas más importantes a nivel global (IPC y APC), supervisaron los avances alcanzados por el equipo de Lima 2019.

En la jornada final del octavo y último Comité de Coordinación de Organización de los XVIII Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, Xavier González, CEO del Comité Paralímpico Internacional (IPC), expuso un reporte sumario sobre las conclusiones extraídas de esos dos días llenos de intensas y provechosas reuniones entre el IPC, el Comité Paralímpico de las Américas (APC), la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, y Lima 2019.

Los Comités de Coordinación son encuentros donde las principales organizaciones encargadas de velar por el desarrollo del deporte paralímpico en el mundo, supervisan y dan sus aportes de mejora para la realización exitosa de los Juegos Parapanamericanos.

Siendo este el último encuentro antes de los Juegos, González, a través de una breve exposición, celebró los progresos alcanzados en los últimos meses y, a su vez, señaló cuáles son las áreas que requieren atención por parte de la organización de Lima 2019.

"En general, hemos visto un progreso, y aquí estamos nosotros para seguir ayudando. El avance ha sido muy positivo. Sin embargo, el peligro de la accesibilidad se encuentra en el detalle, y estamos entrando ya a esa fase. No debemos bajar la guardia", advirtió.

Al respecto, el presidente de COPAL, Carlos Neuhaus, resaltó el progreso sostenido que se ha visto a lo largo de esas ocho reuniones de coordinación y aseguró que el trabajo duro se mantendrá sin ceses.

"Cuando recién iniciamos, la lista era muy larga y las incógnitas muy grandes. Ahora sabemos que sí vamos a llegar, pero queremos llegar de la mejor manera posible", expresó.

Al octavo Comité de Coordinación le seguirán tres días de encuentros e intercambio entre Lima 2019 y los jefes de misión de los distintos Comités Paralímpicos Nacionales (NPC) que participarán en los Juegos, y con los cuales González alentó a Lima 2019 a seguir compartiendo información y recibiendo aportes.

"Deben crear una conexión con ellos, pues, al fin y al cabo, los Juegos son de las personas y debemos crear esas relaciones de confianza también entre nosotros y los diferentes países que van a traer a los protagonistas de los Juegos".

Por su parte, la presidenta del Comité Paralímpico de las Américas (APC), Julie O’Neill, luego de mostrarse satisfecha con los avances apreciados, también hizo ahínco en la importancia de establecer vínculos estrechos con los jefes de misión.

"Creo que estos días han sido muy productivos y fructíferos en cuanto a identificar qué áreas están muy bien, y qué otras necesitan reforzarse. Tienen una gran oportunidad en la visita de los jefes de misión para interactuar y recibir feedback muy valioso."

Otra de las presencias importantes a nivel local, fue la de Lucha Villar, presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, quien, asimismo, se mostró complacida con los avances contemplados y remarcó la importancia de los Juegos como catalizadores de las mejoras que necesita nuestra sociedad en materia de accesibilidad.

"Después de ocho reuniones, llegamos a la recta final, que es lo más importante. Como Comité Paralímpico Nacional nos sentimos muy honrados de poder ser parte de este proceso, y de poder aprovechar los Juegos para sensibilizar a todos respecto a la discapacidad".

IPC y APC

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) es el órgano rector internacional del movimiento paralímpico. Su objetivo es organizar los Juegos Paralímpicos de invierno y verano y actuar como federación internacional para nueve deportes; supervisar y coordinar los campeonatos mundiales y otras competencias.

El Comité Paralímpico de las Américas (APC) se creó en agosto de 1997, con el objetivo de crear un órgano rector del Para deporte para el continente americano.

Desde el 2007, los Juegos Parapanamericanos se llevan a cabo en la misma ciudad de los Panamericanos.

En el Perú

La Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ) es la entidad rectora del movimiento para deportivo en el país y, desde el 2016, promueve la participación del para deporte individual y colectivo, además de realizar un trabajo de masificación que tiene como objetivo transformar a la sociedad como uno de los legados que dejarán los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Lima, miércoles 20 de febrero de 2019.

GERENCIA DE COMUNICACIONES, COMERCIAL Y MERCADOTECNIA

25 Years at #1: Your best source of news about the Olympics is www.aroundtherings.com, for subscribers only