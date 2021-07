TACHIKAWA RECIBE A ATLETAS DE PANAM SPORTS EN EL CAMPAMENTO MAS MASIVO PREVIO A JUEGOS OLIMPICOS

En total participarán 113 personas de 26 Comités Olímpicos Nacionales de Las Américas en un campamento de dos semanas de duración.

Campeones y medallistas Olímpicos, mundiales y panamericanos serán parte de esta actividad que se enmarca en un acuerdo entre Panam Sports y autoridades de la ciudad de Tachikawa.

TACHIKAWA, JAPÓN (12 de julio de 2021) — Por primera vez en la historia, la Organización Deportiva Panamericana tiene la oportunidad de reunir a destacados atletas, nadadores, voleibolistas y judokas de las Américas previo a una cita olímpica.

Gracias a un importante acuerdo entre Panam Sports, Tachihi Holdings y ADK se logró este convenio que permitirá que más de 113 personas entre deportistas y técnicos sean parte del campamento más masivo en cuanto a número de Comités Olímpicos, que se realice en Japón en la antesala a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Estamos muy contentos y a la vez muy agradecidos con las autoridades de ADK, Tachihi Holdings y toda la ciudad de Tachikawa. El poder hacer este importante campamento es histórico y una oportunidad única para que nuestros atletas de las Américas puedan llegar mejor preparados y ambientados para competir en los Juegos Olímpicos. Existen instalaciones de nivel mundial, un hotel muy cómodo, todas las medidas de seguridad y de salud adoptadas, y una calidez de su gente y de los niños de esta ciudad que quieren ver a sus ídolos deportivos, que realmente nos tiene muy sorprendidos" señaló el Presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

"Agradezco especialmente al Presidente de Tachihi, Masamichi Maruyama quien fue el gran impulsor de este proyecto, y por supuesto al Alcalde, Shohei Shimizu, que nos abrió las puertas de esta ciudad", agregó Ilic.

La hermosa y tranquila ciudad de Tachikawa está a solo 45 minutos de la capital japonesa, y será la encargada de recibir a los deportistas, quienes se alojarán en un céntrico hotel, y que tendrán sus prácticas en tres recintos de altísimo nivel. El atletismo y la natación se concentrarán en la Universidad de Chuo, mientras que el Judo lo hará en el Tachikawa Tachihi Arena, el principal reducto deportivo techado de la ciudad y para el Vóleibol de playa, Tachihi Beach. Todo por supuesto, con estrictas medidas de salud y seguridad para los participantes, quienes serán testeados con exámenes de PCR diariamente antes del horario de almuerzo.

Dentro de las figuras destacadas que participarán de este Campamento de entrenamiento se encuentran: Kirani James, de Granada, campeón olímpico de los 400 metros planos en atletismo de Londres 2012; su compatriota, el campeón mundial en Doha 2019 y panamericano Lima 2019 del lanzamiento de jabalina Anderson Peters; las campeonas mundiales del lanzamiento del disco Yaime Pérez y Denia Caballero de Cuba; los medallistas panamericanos del lanzamiento del martillo Gabriel Kehr y Humberto Mansilla de Chile; su compatriota y 5 veces olímpica en natación Kristel Kobrich; el tricampeón panamericano de judo Lenin Preciado de Ecuador; la bicampeona panamericana del salto alto femenino de Santa Lucía Levern Spencer; y la Medallista de oro de los 100 metros con vallas en Lima 2019, Andrea Vargas, entre muchos otros.

Para la primera semana de campamento que se inicia el 13 de julio se espera la llegada de todos los nadadores y judocas juntos a sus entrenadores, mientras que para el segundo periodo, es decir a contar del 19 de julio está prevista la llegada de los especialistas de atletismo hasta la ciudad de Tachikawa.

Toda la información de este campamento, entrevistas y novedades de los atletas participantes lo podrás ver en las redes sociales de Panam Sports, en su sitio web y a través del Panam Sports Channel descargando su App a través de IOS y Android.

