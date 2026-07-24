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Puente Piedra: Empresa El Dorado suspende operaciones luego de ataque a balazos a dos buses con pasajeros - Clone - Clone

Uno de los choferes sobrevivió al ataque de sicarios con una herida en la cabeza. Fue trasladado de emergencia al Hospital de Puente Piedra donde permanece internado

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Empresa El Dorado suspende operaciones luego de ataque a balazos a dos buses con pasajeros.
Empresa El Dorado suspende operaciones luego de ataque a balazos a dos buses con pasajeros.

La empresa de transportes El Dorado suspendió de forma indefinida todas sus operaciones después de dos ataques a balazos contra sus buses en la Panamericana Norte, en Puente Piedra, y advirtió que la decisión se tomó por una ola de extorsiones que, según indicó, viene sufriendo.

En un comunicado, la compañía sostuvo que tres buses fueron atacados por delincuentes armados y pidió intervención de las autoridades: “Ante la falta de garantías para prestar nuestro servicio, exhortamos a las autoridades competentes como la Policía Nacional del Perú a tomar cartas en el asunto y brindar las garantías necesarias para poder retomar nuestros servicios con normalidad y seguridad”.

Dos atentados en minutos

El primer atentado ocurrió a la altura del puente peatonal Los Sauces, cuando un bus que había salido del terminal terrestre de Plaza Norte rumbo a Trujillo fue interceptado por delincuentes en motocicleta con 43 pasajeros a bordo. Los disparos se dirigieron a la cabina del vehículo.

Empresa El Dorado suspende operaciones luego de ataque a balazos a dos buses con pasajeros.
Empresa El Dorado suspende operaciones luego de ataque a balazos a dos buses con pasajeros.

Dos proyectiles impactaron en la zona del conductor Santos Corrales Rodríguez y uno le rozó la cabeza. El chofer fue trasladado al Hospital de Puente Piedra, donde permanece en atención médica.

El copiloto del bus relató lo ocurrido durante el ataque y cuestionó la demora en la asistencia. “Dispararon y mi chofer perdió el control. Yo me tiré al piso. La moto ya se iba y el carro, como está un poquito en subida, empezó a retroceder. A mi compañero lo abracé y ahí la sangre me embarró (...) Nos tuvieron como 20 minutos parados esperando auxilio", contó.

Tras ese ataque, los pasajeros descendieron de la unidad y continuaron su viaje por sus propios medios, según la versión recogida por el medio.

Minutos después, un segundo bus de la misma empresa, que cubría la ruta desde el terminal de la avenida 28 de Julio, en el Cercado de Lima, hacia Paiján, fue baleado a la altura del paradero Fundición, en el sector de Zapallal. El conductor había notado que una motocicleta lo seguía y redujo la velocidad para dejarla pasar, pero identificó que eran tres motos con dos ocupantes cada una.

Empresa El Dorado suspende operaciones luego de ataque a balazos a dos buses con pasajeros.
Empresa El Dorado suspende operaciones luego de ataque a balazos a dos buses con pasajeros.

Al emparejarse con el vehículo, el copiloto de una de las motocicletas efectuó cinco disparos contra el bus. En el atentado no se registraron heridos.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a ambos puntos para las pericias e iniciar las investigaciones. Según RPP, el último sábado otra unidad de la empresa fue atacada en circunstancias similares, lo que reforzó una hipótesis policial vinculada a mafias dedicadas a la extorsión.

Las diligencias de criminalística en el primer lugar del ataque obligaron a restringir dos carriles de la Panamericana Norte, en sentido sur a norte, lo que generó congestión de tránsito durante las primeras horas de la mañana.

Cómo denunciar una extorsión

La recomendación más importante es denunciar de inmediato ante las autoridades. La PNP dispone de varios canales:

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