Copa Intercontinental de la FIFA 2026 - Clone

El 2026 será un año de grandes reestructuraciones en el fútbol mundial. Mientras el planeta entero centra su atención en el jerarquía avanza en el cuadro. Se juega en los estadios locales de los campeones de África y Asia para fomentar el apoyo de la afición local. asdsa

Primera Ronda: El campeón de Oceanía (OFC) se enfrentará al campeón de África (CAF) o al de Asia (AFC) en un único partido, probablemente en Septiembre o inicios de Octubre .

Copa África-Asia-Pacífico: El ganador de la Primera Ronda viajará para medirse al campeón restante de África o Asia. Este duelo, que define al representante de la Triple Alianza, se jugará en Octubre o Noviembre.

2. Derbi de las Américas (Noviembre)

Este es uno de los duelos más esperados. Los dos gigantes del continente americano se verán las caras en un único partido.

Partido: El campeón de la CONMEBOL Libertadores se enfrentará al campeón de la Copa de Campeones Concacaf.

Sede: Se espera una sede neutral de alto nivel, con potencial en Estados Unidos o alguna nación del Golfo, buscando maximizar la audiencia global. Este encuentro se jugará en Noviembre.

3. El Play-off Final Global (Diciembre)

Aquí se define quién tiene el honor de desafiar al campeón europeo.

Final de la Copa Challenger: El ganador del “Derbi de las Américas” se medirá al ganador de la “Copa África-Asia-Pacífico”. Este partido se jugará en una sede neutral designada por la FIFA (como Arabia Saudí o Emiratos Árabes) a principios de Diciembre.

4. La Gran Final (Diciembre)

Partido: El indiscutible campeón de la UEFA Champions League se enfrenta al ganador de la Copa Challenger por el título de Campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Sede: Mismo lugar del Play-off Challenger, a mediados o finales de Diciembre.

El nuevo formato asegura que el campeón de Europa siga siendo el favorito, pero obliga a los demás campeones continentales a demostrar su valía en una serie de play-offs regionales e intercontinentales, prometiendo una emocionante conclusión al calendario futbolístico de clubes de 2026

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