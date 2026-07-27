Independiente venció 2-0 a Estudiantes como visitante en su debut en el Torneo Clausura - Clone

Estudiantes sufrió una derrota contra Independiente en La Plata (FOTOBAIRES)

La primera fecha del Torneo Clausura se cierra en la jornada del domingo con tres enfrentamientos. Independiente Rivadavia empató 0-0 en su visita a Atlético Tucumán en el inicio de la actividad, mientras que Estudiantes cayó 2-0 ante Independiente en La Plata.

Estudiantes (LP) 0-2 Independiente

En uno de los duelos que generó más expectativa en el arranque del Clausura, Estudiantes recibió a Independiente en La Plata en un encuentro que terminó 2-0 a favor del Rojo, producto de los goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

Más allá de que el inicio del encuentro tuvo un desarrollo peleado, el Rojo logró concretar buenas aproximaciones que no pudo capitalizar en situaciones de peligro. La más importante llegó a la media hora de partido: Sebastián Valdéz se encontró con un rebote dentro del área y sacó un potente remate que Fernando Muslera llegó a despejar. Inmediatamente, el público en UNO cantó a favor del arquero uruguayo para destacar su intervención, luego de los problemas que tuvo en el Mundial con Uruguay. El guardameta volvió a aparecer contra un cabezazo de Gabriel Ávalos. La chance más clara del Pincha llegó con un disparo desde afuera del área por parte de Ezequiel Piovi.

En el inicio del segundo tiempo, el equipo local aumentó la presión. Un centro de Mikel Amondarain encontró a Tiago Palacios, quien remató de cabeza, pero el arquero Rodrigo Rey respondió con una intervención decisiva. El regreso de Maximiliano Meza se concretó a los 18 minutos, reemplazando a Matías Abaldo. Minutos después, Guido Carrillo obligó nuevamente a Rey con un cabezazo y, en la contra rápida, Gabriel Ávalos no logró definir con precisión. Finalmente, tras un tiro libre ejecutado por Santiago Montiel, Ávalos se impuso en el juego aéreo y marcó el 1-0 para el Rojo a los 31′.

La oportunidad del empate para Estudiantes se presentó después de la infracción de Leo Godoy, quien cometió un pisotón sobre Brian Aguirre y el árbitro cobró penal. Guido Carrillo ejecutó el tiro desde los doce pasos, pero el remate fue contenido por el arquero Rodrigo Rey, quien sostuvo la ventaja obtenida por Independiente pocos minutos antes. Más adelante, Montiel capitalizó una distracción de Ramiro Funes Mori en la defensa del Pincha al ejecutar un lateral dirigido a Muslera. El extremo se anticipó y definió para convertir el 2-0 final.

En la siguiente fecha, el conjunto de Gustavo Quinteros recibirá a Newell’s el jueves 30 de julio. Por su parte, el equipo dirigido por Alexander Medina afrontará la tercera jornada el sábado 1 de agosto frente a Defensa y Justicia y, debido a los compromisos internacionales de Boca en la Copa Sudamericana, el conjunto platense disputará el encuentro correspondiente a la segunda jornada ante el Xeneize el miércoles 5 de agosto.

Formaciones

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Sebastián Habib

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

TV: TNT Sports

Atlético Tucumán 0-0 Independiente Rivadavia

El domingo comenzó con el empate sin goles en el Monumental José Fierro entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia. Ninguno de los dos equipos logró capitalizar las pocas situaciones de peligro que generaron y repartieron los puntos en el arranque del Torneo Clausura.

El Decano estuvo al borde de abrir el marcador en el amanecer del partido. Leandro Díaz conectó un cabezazo dentro del área que el arquero Nicolás Bolcato logró despejar con una notable intervención. En medio de un desarrollo parejo, la Lepra mendocina respondió con una llegada importante: Matías Fernández lanzó un centro rasante y, después de que Luis Ingolotti no pudiera retenerlo, la pelota atravesó toda el área chica cerca de la línea de gol. Pese a que Independiente Rivadavia impuso las condiciones en los últimos minutos de la primera etapa, el resultado se mantuvo inmóvil.

La paridad en el trámite se mantuvo en el complemento. Ambos equipos chocaron en la mitad de la cancha y escasearon las situaciones de peligro. La más importante del elenco dirigido por Alfredo Berti llegó por parte de Fabrizio Sartori, quien peleó por la pelota y sacó un remate que se fue cerca del poste. Luis Ingolotti volvió a salvar al Decano al despejar un remate de larga distancia de José Florentín y taparle un mano a mano a Juan Elordi. Ninguno de los dos clubes logró romper el cero y completaron un discreto debut.

Atlético Tucumán volverá a jugar el próximo jueves 30 de julio a las 21:15 contra Central Córdoba en Santiago del Estero. El mismo día, pero desde las 19:00, Independiente Rivadavia recibirá en Mendoza a Huracán. La Lepra se mantiene en la cima de la tabla anual con 35 unidades.

Formaciones

Árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Maximiliano Macheroni

Estadio: Monumental José Fierro

TV: ESPN Premium

REGENERANDO NOTA LITERAL

AVER

LAS POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

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