Con imágenes inéditas y un mensaje conmovedor, Eduardo y Elina Costantini celebraron el primer año de su hija Kahlo Milagro

El tierno video a pura risa de bebé de Milagro Kahlo, la hija de Eduardo y Elina Costantini, que cumplió un año

Kahlo Milagro Costantini celebró su primer cumpleaños el 17 de enero con un mensaje emotivo publicado por sus padres, Eduardo Costantini y Elina Costantini, desde Punta del Este.

Ambos compartieron en redes sociales el mismo texto junto a fotografías y un video que repasan los momentos más significativos de la vida de su hija durante este primer año.

Elina Costantini con su hija Kahlo en brazos

Eduardo Costantini acurrucando a Kahlo Milagro

El mensaje, replicado en las cuentas de ambos, decía: “¡Muy feliz 1 cumple al amor de toda mi vida! Kahlo Milagro Costantini. Mi compañera de vida; hace un año mi vida cambió para siempre. Hoy, un 17 de enero, llegaba al sanatorio tan emocionada para convertirme en tu mamá y en la mujer más feliz del mundo con tu llegada, sos tan amada, tan deseada, tan esperada, tan de DIOS. Tu papá y yo vamos a estar siempre con y para vos. Muchas gracias por tanto amor y por elegirnos tus padres. ¡Te amamos mucho!”.

En el video publicado, se observa a Kahlo Milagro de pequeña, sentada en su sillita de comer y sonriendo con un babero manchado mientras su madre le lanza besos fuera de cámara.

Dos imágenes de Kahlo Milagro al poco tiempo de nacer

La primera fotografía muestra a la niña recostada en brazos, envuelta en una manta blanca, con los ojos cerrados y el rostro relajado. Quien la sostiene lleva una prenda de líneas onduladas en blanco y negro.

En la siguiente imagen, la pequeña aparece acostada junto a un oso de peluche blanco sobre una cama de sábanas blancas, usando un vestido claro con un lazo satinado. Dos osos más pequeños con lazos rosados completan la escena en un ambiente cálido y ordenado, con una lámpara encendida y flores en tonos pastel.

En una tercera, Kahlo está en brazos de su padre, que la acurruca. Eduardo Costantini vuelve a aparecer en otra imagen, donde duerme junto a la niña, y en la que Elina escribió un risueño reclamo: “¿Qué pasó? Y el cumpleaños?“. Y en una quinta, quien la sostiene es su mamá, Elina, que la abraza fuerte sobre su pecho.

Las fotos actuales de Kahlo Milagro, que hoy cumple un año

Kahlo Milagro nació el 17 de enero de 2025. Hoy cumplió un año y lo festejó en la nueva casa de sus papás en José Ignacio

La fotografía más reciente la retrata sentada en una alfombra verde, con un conjunto de tirantes de rayas pastel y un sombrero a juego. Milagro sostiene entre sus manos un objeto blanco rectangular y muestra una expresión seria, con las mejillas sonrosadas bajo la luz.

Pero además, Elina adelantó lo que fue la fiesta en la galería de su nueva casa en José Ignacio, llamada Nuestro Amor II, ubicada a pocos pasos del faro de la localidad uruguaya. Al lugar lo construyeron durante los últimos cinco años, y allí pasan sus vacaciones ahora. Para ello publicó las fotos de unas cookies con la cara de Frida Kahlo y otras con forma de vestido mexicano con el nombre de su hija.

Para el festejo, que transcurrió al atardecer y en el que hubo invitados conocidos como Angie Landaburu, la animación corrió por cuenta del Payaso Plim Plim.

La simpática foto que posteó Elina Costantini con Eduardo y Kahlo en una tierna postal entre padre e hija

Las cookies listas para el festejo

El día del nacimiento, hace exactamente un año, Eduardo Costantini publicó: “¡¡¡Bienvenida al mundo Kahlo Milagro Costantini!!!”, junto a imágenes de la llegada de la niña al sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires. En ese mensaje, agradeció al equipo médico completo: “La felicidad y la emoción indescriptible en el gran día, nació nuestra hija, nuestro sueño; estamos colmados de agradecimiento a la vida y a todo el equipo fabuloso del sanatorio. Kahlo te amamos mucho. Tus papás Elina y Eduardo”. El agradecimiento incluyó menciones al obstetra Leonardo Mezzabota, el director Jorge Lantos, la secretaria Paula Leis, el jefe de ginecología Sebastián Alessandria, el jefe de neonatología Jorge Lezcano y el fundador del sanatorio, Claudio Belocopitt.

En los instantes previos al nacimiento: Elina aguardaba con ilusión, vestida con bata de sanatorio y expresando su deseo de conocer a su hija. En su mensaje, escribió: “Dulce espera, con la ilusión más inmensa de nuestras vidas: Kahlo Milagro, todo amor y protección, nos morimos por vos, sos nuestras vidas”.

La pareja relató cómo la inminencia del parto casi coincide con una función de teatro, cuando la artista Elena Roger hizo que la bebé reaccionara durante el espectáculo.

Las fotos del nacimiento de Kahlo Milagro, con Elina y Eduardo como felices padres

Formada en 2022, la pareja compartía desde el principio el deseo de ser padres. “Nos conocimos y al mes y medio ya estábamos pensando en nuestros hijos”, recordó Elina Costantini en una charla con Infobae. Desde 2021, la familia reservó en su hogar un cuarto para la llegada de la futura bebé.

El nombre elegido para la niña, Kahlo Milagro, refleja la unión entre el arte y un profundo sentimiento de agradecimiento familiar.