Los testigos de la invasión rusa relatan las detenciones en Kherson: “Si hay un infierno en la Tierra, fue aquí”

Un hombre camina el domingo por el patio de una prisión en Kherson, Ucrania, donde dijo que los carceleros rusos mataban a los prisioneros por desobediencia o por ser sospechosos de luchar con la resistencia (The Washington Post/Wojciech Grzedzinski)

Poca gente prestó atención al monótono edificio de hormigón, escondido en una tranquila calle residencial, que durante mucho tiempo había albergado a jóvenes revoltosos tras un alto muro y un carrete de alambre de espino. Pero después de que los soldados rusos entraran en Kherson a principios de marzo, el edificio anónimo se hizo rápidamente infame.

Sedanes negros con cristales tintados y matrículas perdidas llegaban a todas horas, descargando a los detenidos ucranianos con bolsas sobre sus cabezas. Los gritos empezaron a escapar de la estructura de tres pisos, perforando el barrio, antes tranquilo, dijeron los residentes.

A veces, las puertas se abrían y un detenido era arrojado a la calle, destrozado física y mentalmente. Otros cautivos eran enviados a una prisión más grande, o no se les volvía a ver. “Si hay un infierno en la Tierra, fue aquí”, dijo Serhiy, de 48 años, que vive al otro lado de la calle y a quien The Washington Post sólo identifica por su nombre de pila para protegerlo de represalias.

Días después de que las fuerzas rusas huyeran en retirada, rindiendo la única capital regional que Rusia había logrado tomar desde el inicio de su invasión, los horrores que ocurrieron en esta majestuosa ciudad portuaria del siglo XVIII apenas comienzan a salir a la luz.

Te puede interesar: Decenas de reclutas rusos se rindieron en Lugansk y acusaron a los generales de Putin: “Nos enviaron a la muerte sin equipo ni entrenamiento”

Durante una visita a la ciudad el lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que las fuerzas rusas de ocupación habían cometido “cientos” de atrocidades en la zona de Kherson, aunque dijo que todavía no se conocía el número exacto.

Lo que ya es evidente, sin embargo, es que los rusos operaron aquí un sistema de detención a una escala no vista en ninguna de las docenas de otras ciudades, pueblos y aldeas liberadas por las fuerzas ucranianas en las últimas semanas.

El sábado y el domingo ya se vislumbraba un esbozo de encarcelamiento masivo, cuando una docena de personas dijeron a The Post que habían sido detenidas ellas mismas o que estaban buscando a alguien que había sido capturado. Muchos se acercaron a los periodistas en la calle, pidiendo ayuda para encontrar a sus seres queridos.

Algunos residentes de Kherson fueron detenidos porque se les acusó de ser luchadores por la libertad. Otros dijeron que los lugareños fueron encerrados porque tenían tatuajes ucranianos, llevaban ropa tradicional, se hacían selfies cerca de las tropas rusas o simplemente se atrevían a decir “Slava Ukraini” - “Gloria a Ucrania”.

Una madre fue detenida delante de su hijo adolescente y retenida durante dos meses como sospechosa de ayudar a las fuerzas ucranianas.

Un hombre de 64 años fue detenido y golpeado con un martillo por pelearse, hace ocho años.

Un sacerdote fue detenido y enviado a Crimea, según un feligrés. Incluso el alcalde fue detenido. Sin embargo, nadie sabe dónde está.

“Estamos hablando de miles de personas”, dijo Oleksandr Samoylenko, jefe del consejo regional de Kherson. “Un día cualquiera, los rusos tenían a 600 personas en sus cámaras de tortura”.

Samoylenko dijo que se necesitaría tiempo para averiguar cuántas personas fueron detenidas, cuántas siguen desaparecidas y si se descubrirán aquí también fosas comunes, como las que se han encontrado en otras zonas liberadas.

Una oficina en la prisión de Kherson donde dormían los rusos. Los residentes dijeron que fueron detenidos porque tenían tatuajes ucranianos, llevaban ropa tradicional o se atrevieron a decir "Slava Ukraini" - "Gloria a Ucrania" (The Washington Post/Wojciech Grzedzinski)

“Ha desaparecido mucha gente”, dijo Samoylenko, y añadió que temía que el nombre de la ciudad pronto se uniera a las filas de ciudades como Bucha, Irpin e Izyum, que ahora son sinónimo de atrocidades rusas.

“Fue una pesadilla”, dijo.

Todo el mundo oía las torturas

Lo que podría diferenciar a Kherson es la escala emergente de los abusos.

Situada en la confluencia del río Dniéper con el Mar Negro, Kherson, con una población de casi 300.000 habitantes antes de la guerra, es con mucho la mayor ciudad liberada. También fue la primera en ser ocupada. De las ciudades que cayeron bajo la ocupación rusa, sólo Mariupol, que sufrió una grave destrucción y sigue bajo control ruso, es más grande.

Y como capital regional crucial para el plan del presidente ruso Vladimir Putin de anexionar las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, la ciudad de Kherson es una ventana a la maquinaria militar-administrativa rusa.

Funcionarios respaldados por Moscú tomaron el edificio administrativo regional en el centro de la ciudad y comenzaron a difundir mensajes en las redes sociales instando a los residentes a obtener pasaportes rusos para seguir recibiendo sus pensiones y otras prestaciones.

Te puede interesar: Zelensky dijo al G20 que “es el momento” de terminar la “destructiva guerra” de Rusia

Algunos residentes dijeron que los funcionarios ofrecían pagos en efectivo -en rublos rusos- para que la gente se hiciera con un pasaporte ruso. Se ordenó a las escuelas que aplicaran los planes de estudio rusos y se prohibieron las canciones nacionalistas ucranianas.

“Rusia está aquí para siempre”, rezaban las vallas publicitarias.

Sin embargo, cuando las fuerzas rusas huyeron la semana pasada, ese estado administrativo se derrumbó. Los funcionarios apoyados por Moscú trasladaron su cuartel general a la pequeña ciudad de Henichesk, una ciudad portuaria en el Mar de Azov, más cerca de la Crimea anexionada ilegalmente.

El jefe adjunto de la administración de ocupación de Kherson, Kirill Stremousov, que había criticado al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y a otros mandos militares rusos por los reveses en el campo de batalla, murió en un accidente de coche la semana pasada, el mismo día en que Shoigu aprobó la retirada de la ciudad.

Incluso las vallas publicitarias prorrusas están siendo derribadas.

Lo que queda, sin embargo, es la arquitectura del encarcelamiento masivo, y muchas personas desaparecidas.

La mayoría de las personas que hablaron con The Post dijeron que ellos o sus seres queridos fueron llevados primero al monótono edificio de hormigón del norte de la ciudad.

Serhiy dijo que a menudo veía a los rusos arrastrar a los prisioneros ucranianos fuera de los sedanes negros con bolsas en la cabeza y llevarlos al interior.

“Todo el mundo podía oír las torturas, los gritos, los chillidos”, dijo.

El edificio, un antiguo centro de detención de jóvenes, era fácil de adaptar a una cámara de tortura. La mayoría de las personas que pasaron tiempo en el lugar o en sus alrededores creían que estaba dirigido por agentes del FSB, el temido Servicio Federal de Seguridad de Rusia.

“Las habitaciones estaban preparadas para ellos”, dijo un vecino cercano, Ihor Nikitenko, de 57 años.

“Trajeron a todos los que pudieron conseguir: partisanos, activistas, lo que sea”, dijo su esposa, Larysa Nikitenko, de 54 años, mientras la pareja compraba en una tienda cercana al centro de detención.

Casi con la misma frecuencia que llegaban los prisioneros, otros eran arrojados a la calle, confundidos, semidesnudos y a menudo gravemente heridos, dijeron.

Oleksandr Kuzmin dijo que estuvo retenido en el centro de detención durante un día, durante el cual personas que él sospechaba que eran agentes del FSB le destrozaron la pierna con un martillo, todo porque había luchado contra los separatistas apoyados por Rusia en Donbas hace casi una década. En las ciudades ocupadas, las fuerzas rusas buscan habitualmente a hombres con experiencia militar previa, exigiendo a menudo que otros residentes los identifiquen.

Kuzmin dijo que en una habitación debajo de su celda podía oír a la gente gritando de dolor, y dijo que un joven llevado a su celda le dijo que había sido detenido por ayudar a otros a acceder a la hryvnia, la moneda ucraniana, que Rusia estaba tratando de sustituir con el rublo.

Los rusos habían dado descargas eléctricas al joven en los pezones y el pene, dijo Kuzmin.

Los prisioneros eran obligados a decir “Hail Putin” o “Hail Russia” para recibir las comidas, según los vecinos que habían hablado con los detenidos tras su liberación. Los que se negaban recibían descargas eléctricas.

“Teníamos muchas ganas de matarlos”

Aunque los residentes del barrio podían oír la tortura en el interior, dijeron que también podían ver a los rusos disfrutando. Los hombres rusos entraban en las tiendas de la calle para comprar comida y abundantes cantidades de alcohol. También traían mujeres que parecían ser prostitutas, dijeron varios vecinos.

“Teníamos muchas ganas de matarlos, pero teníamos que sonreírles a la cara porque sabíamos que una palabra equivocada podía llevarnos a la cárcel”, dijo Serhiy.

Oleksandr Kuzmin, de 64 años, dijo que fue encarcelado y torturado por los rusos por haber luchado anteriormente contra los separatistas (The Washington Post/Wojciech Grzedzinski)

En una casa situada a pocas manzanas, Yuriy, de 68 años, describió cómo su hijo acabó en el centro de detención y sigue cautivo en Crimea. El hijo, Roman, de 38 años, había formado parte de una unidad de defensa territorial local. Cuando los rusos ocuparon Kherson a principios de marzo, su unidad se quedó y se convirtió en combatiente de la resistencia, o partisano, pasando armas de contrabando entre casas de seguridad y a veces llevando a cabo misiones.

The Post sólo identifica a Yuriy y a Roman por su nombre de pila para no ponerlos en peligro, o para no poner en peligro el regreso seguro del hijo.

Durante semanas, los rusos estuvieron buscando a Roman. Finalmente lo atraparon el 4 de agosto y lo llevaron al centro de detención, donde fue golpeado durante varios días. Al cabo de dos o tres semanas, Roman fue trasladado a una prisión del centro de la ciudad, un destino que le tocó a muchos de los acusados de delitos más graves.

En la prisión del centro, los reclusos dejaron que Roman utilizara un teléfono de contrabando para llamar a su padre. Durante los dos meses siguientes, Yuriy pudo dejar analgésicos, medicamentos, cigarrillos y caramelos para su hijo en el centro de detención más grande, aunque nunca se le permitió verlo.

Trató con los funcionarios de prisiones ucranianos, dijo, y rellenó documentos ucranianos de la década de 1980 que estaban escritos en ruso. Cuando habló por última vez con su hijo el 20 de octubre, no había ningún indicio de que algo fuera a cambiar. Pero uno o dos días después, Yuriy se enteró de que muchos de los prisioneros habían sido llevados a Crimea.

Te puede interesar: Xi Jinping advirtió en el G20 contra el uso de alimento y energía como arma en una crítica velada a Rusia

Después de casi un mes de búsqueda, Yuriy dijo que finalmente se enteró de que Roman estaba vivo y retenido en Simferopol, la capital de Crimea. Yuriy dijo que no tiene ni idea de lo que pasará con su hijo, que, como luchador de la resistencia, se enfrenta a graves cargos. Incluso si su hijo es liberado, Yuriy dijo no tener idea de cómo Roman regresará a casa.

“No tiene documentos, ni pasaporte, ni nada”, dijo.

Otras personas también dijeron a The Post que sospechaban que sus amigos o familiares habían sido enviados a Crimea mientras las fuerzas armadas ucranianas avanzaban sobre la ciudad de Kherson.

Algunos creían que sus seres queridos podrían estar mucho más cerca: justo al otro lado del río Dniéper, en la ciudad de Chaplynka, controlada por Rusia. Pero otros dijeron que no tenían ni idea de por dónde empezar a buscar.

Oleksandr Zubrytskiy se acercó a los periodistas en la calle del centro de detención para pedir ayuda para encontrar a su mejor amigo, Petro Pikovskiy. Pikovskiy, de 62 años, había salido a buscar a su hijo, que había sido detenido por los rusos, para luego desaparecer él mismo, dijo Zubrytskiy.

“Trabaja para nosotros o vete”

Serhiy Didenko, de 42 años, iba caminando para unirse a la celebración en la plaza principal de Kherson el domingo por la mañana cuando vio que salía humo del gran complejo penitenciario del centro donde solía trabajar.

Didenko pasó por encima de los cristales rotos y siguió al interior tras un equipo de soldados que estaban limpiando el edificio de minas y trampas explosivas. En el camino hacia el edificio había patatas, presumiblemente derramadas por los rusos que habían huido unos días antes. En el interior, el material antidisturbios estaba desparramado por el suelo como si se hubiera tirado a un lado a toda prisa.

“No puedo expresar lo que siento ahora mismo”, dijo Didenko, examinando su despacho, del que los rusos habían robado un televisor, un microondas e incluso un viejo sofá. Al final, reunió las palabras: “pura rabia”.

Los rusos habían llegado al edificio el 12 de mayo, dijo, y le dieron un ultimátum: “Trabaja para nosotros o vete”. Eligió lo segundo, y esta era su primera vez en el edificio.

El centro de detención, con capacidad para 700 personas, estaba medio lleno cuando se fue, dijo Didenko. Pero rápidamente se llenó de presuntos partisanos, activistas o cualquier persona lo suficientemente audaz como para levantar la voz a un ruso.

Los nuevos carceleros pusieron a algunos de los prisioneros a trabajar en la construcción de estructuras de madera para trincheras militares, según dos hombres que habían estado encerrados desde antes de que comenzara la guerra. Maksym Karynoi y Serhiy Tereshchenko, ambos de 41 años, dijeron que creían que habían sido elegidos por su pasado servicio militar en la lucha contra los separatistas rusos.

Los rusos también se presentaron ante los reclusos con terror, lanzando granadas de mano y disparando al azar dentro del enorme complejo de construcción soviética, según otros tres reclusos que también estaban cumpliendo condena cuando la prisión fue tomada.

“Una persona se negó a ponerse de rodillas, así que le dispararon”, dijo Andriy, un preso de 35 años, muy delgado, que pidió que no se utilizara su apellido. “Dejaron su cadáver en la celda durante 24 horas”.

Andriy y otros dos presos dijeron a The Post que creían que los rusos habían ejecutado a algunos de los presuntos partisanos.

“Había una persona en cada lado”, dijo otro recluso, Vardan Maglochyan, de 61 años. “Los arrastraban fuera. Entonces oíamos disparos”.

Nunca volvieron a ver a esos reclusos, dijeron.

The Post no pudo inspeccionar el edificio donde los reclusos creen que fueron asesinados porque estaba en llamas y el techo se estaba derrumbando el domingo. El fuego podría haber sido causado por los equipos de desminado ucranianos que detonaron los explosivos que los ocupantes dejaron atrás. Pero los internos tenían otra explicación. Dijeron que creían que los rusos estaban destruyendo pruebas.

Los vecinos sospechaban algo similar al otro lado de la ciudad, en el centro de detención, donde el viernes por la noche empezó a salir humo de los pisos superiores, apenas unas horas después de que los últimos rusos hubieran abandonado Kherson.

(C) The Washington Post.-