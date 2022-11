Estados Unidos pide en privado a Ucrania que se abra a negociar con Rusia. (REUTERS)

El gobierno de Biden está alentando en privado a los líderes ucranianos para que den una señal de apertura a la negociación con Rusia y abandonen su negativa pública a participar en las conversaciones de paz a menos que el presidente Vladimir Putin sea destituido del poder, informaron fuentes familiarizadas con las discusiones.

La petición de los funcionarios estadounidenses no tiene como objetivo empujar a Ucrania a la mesa de negociaciones, según las fuentes. Más bien, lo calificaron como un intento calculado de asegurar que el gobierno de Kiev mantenga el apoyo de otras naciones que se enfrentan a circunscripciones recelosas de alimentar una guerra durante muchos años.

Las discusiones ilustran lo compleja que se ha vuelto la posición de la administración Biden sobre Ucrania, ya que los funcionarios estadounidenses juran públicamente apoyar a Kiev con sumas masivas de ayuda “durante todo el tiempo que sea necesario”, mientras esperan una resolución del conflicto que en los últimos ocho meses ha cobrado un precio muy alto en la economía mundial y ha desatado temores de una guerra nuclear.

Aunque los funcionarios estadounidenses comparten la opinión de sus homólogos ucranianos de que Putin, por ahora, no se toma en serio las negociaciones, reconocen que la prohibición del presidente Volodymyr Zelensky de mantener conversaciones con él ha generado preocupación en algunas partes de Europa, África y América Latina, donde los efectos perturbadores de la guerra sobre la disponibilidad y el coste de los alimentos y el combustible se sienten con mayor intensidad.

“La fatiga de Ucrania es algo real para algunos de nuestros socios”, dijo un funcionario estadounidense que, al igual que otros entrevistados para este informe, habló bajo condición de anonimato.

En Estados Unidos, las encuestas muestran un menor apoyo entre los republicanos para seguir financiando al ejército ucraniano en los niveles actuales, lo que sugiere que la Casa Blanca podría enfrentarse a la resistencia tras las elecciones de mitad de mandato del martes, ya que pretende continuar con un programa de ayuda a la seguridad que ha entregado a Ucrania la mayor suma anual de este tipo desde el final de la Guerra Fría.

En un viaje a Kiev el viernes, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos apoyaba una paz justa y duradera para Ucrania y afirmó que el apoyo estadounidense continuaría independientemente de la política interna. “Tenemos la plena intención de garantizar que los recursos están ahí, según sea necesario, y que obtendremos los votos de ambos lados del pasillo para que esto suceda”, dijo Sullivan.

El entusiasmo por una posible resolución de la guerra se ha intensificado a medida que las fuerzas ucranianas recuperan el territorio ocupado, acercándose a zonas muy apreciadas por Putin. Estas comienzan con Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014, e incluyen ciudades a lo largo del mar de Azov que ahora le proporcionan un “puente terrestre” a la península ucraniana. Zelensky ha prometido luchar por cada centímetro de territorio.

El veterano diplomático Alexander Vershbow, que fue embajador de Estados Unidos en Rusia y vicesecretario general de la OTAN, dijo que Estados Unidos no podía permitirse ser completamente “agnóstico” sobre cómo y cuándo se concluye la guerra, dado el interés de Estados Unidos en garantizar la seguridad europea y disuadir de nuevas agresiones del Kremlin más allá de las fronteras rusas.

“Si las condiciones se vuelven más propicias para las negociaciones, no creo que la administración vaya a ser pasiva”, dijo Vershbow. “Pero, en última instancia, son los ucranianos los que están luchando, así que tenemos que tener cuidado de no secundarlos”.

Aunque Zelensky presentó propuestas para una paz negociada en las semanas posteriores a la invasión de Putin del 24 de febrero, incluyendo la neutralidad ucraniana y la devolución de las zonas ocupadas por Rusia desde esa fecha, los funcionarios ucranianos han endurecido su postura en los últimos meses.

A finales de septiembre, tras la anexión por parte de Putin de otras cuatro regiones ucranianas en el este y en el sur, Zelensky emitió un decreto en el que declaraba “imposible” negociar con el líder ruso. “Negociaremos con el nuevo presidente”, dijo en un discurso por vídeo.

Este cambio se ha visto alimentado por las atrocidades sistemáticas en las zonas bajo control ruso, como violaciones y torturas, junto con los ataques aéreos regulares sobre Kiev y otras ciudades, y el decreto de anexión del Kremlin.

Los ucranianos han respondido con indignación cuando los extranjeros han sugerido que cedan zonas de su país como parte de un acuerdo de paz, como hicieron el mes pasado cuando el multimillonario Elon Musk, que ha ayudado a suministrar al ejército ucraniano dispositivos de comunicación por satélite, anunció en Twitter una propuesta que podría permitir a Rusia cimentar su control de partes de Ucrania mediante un referéndum y dar al Kremlin Crimea.

En las últimas semanas, las críticas ucranianas a las concesiones propuestas se han hecho más punzantes, ya que los funcionarios denuncian a los “idiotas útiles” de Occidente a los que acusan de servir a los intereses del Kremlin.

“Si Rusia gana, tendremos un período de caos: florecimiento de la tiranía, guerras, genocidios, carreras nucleares”, dijo el viernes el asesor presidencial Mykhailo Podolyak. “Cualquier concesión a Putin hoy es un trato con el diablo. No le gustará su precio”.

Los funcionarios ucranianos señalan que el acuerdo de paz de 2015 en la región oriental del país, Donbas -donde Moscú respaldó una campaña separatista- sólo proporcionó a Rusia tiempo, antes de que Putin lanzara su invasión a gran escala este año. Cuestionan por qué cualquier nuevo acuerdo de paz sería diferente, argumentando que la única manera de evitar que Rusia regrese para nuevos ataques es venciendo a sus militares en el campo de batalla.

Rusia, que se enfrenta a una mala posición en el campo de batalla, ha propuesto negociaciones, pero en el pasado se ha mostrado poco dispuesta a aceptar algo más que la capitulación ucraniana.

“Cínicamente, Rusia y sus partidarios occidentales tienden una rama de olivo. Por favor, no se dejen engañar: un agresor no puede ser un pacificador”, escribió Andriy Yermak, jefe de la administración presidencial ucraniana, en un reciente artículo de opinión publicado por The Washington Post.

Los funcionarios ucranianos también se preguntan cómo pueden llevar a cabo negociaciones con líderes rusos que creen fundamentalmente en el derecho de Moscú a la hegemonía sobre Kiev.

Putin ha seguido socavando la noción de una Ucrania soberana e independiente, incluso en unas declaraciones del mes pasado en las que volvió a afirmar que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, y argumentó que Rusia podía ser “el único garante real y serio de la estatalidad, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.”

Aunque los funcionarios occidentales también mantienen un profundo escepticismo respecto a los objetivos de Rusia, les han molestado los duros reproches públicos de Ucrania, ya que Kiev sigue dependiendo totalmente de la ayuda occidental. Los funcionarios afirman que el hecho de atacar a los donantes y descartar las conversaciones podría perjudicar a Kiev a largo plazo.

Los comentarios maximalistas de ambas partes han incrementado el temor mundial a un conflicto de años de duración que se extienda a lo largo de la vida del líder ruso de 70 años, cuyo control del poder no ha hecho más que reforzarse en los últimos años. La guerra ya ha agravado los problemas económicos mundiales, contribuyendo a disparar los precios de la energía para los consumidores europeos y provocando un aumento de los precios de las materias primas que ha agravado el hambre en países como Somalia, Yemen y Afganistán.

En Estados Unidos, el aumento de la inflación, en parte relacionado con la guerra, ha hecho que el presidente Biden y su partido se pongan de cabeza antes de las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre, y ha planteado nuevos interrogantes sobre el futuro de la ayuda a la seguridad de Estados Unidos, que ha ascendido a 18.200 millones de dólares desde el comienzo de la guerra. Según una encuesta publicada el 3 de noviembre por el Wall Street Journal, el 48% de los republicanos dijo que Estados Unidos estaba haciendo “demasiado” para apoyar a Ucrania, frente al 6% de marzo.

Los progresistas del Partido Demócrata están pidiendo diplomacia para evitar una guerra prolongada, publicando, aunque posteriormente se retractaron, una carta en la que se pedía a Biden que redoblara los esfuerzos para buscar “un marco realista” para el cese de los combates.

En su intervención en Kiev, Sullivan dijo que la guerra podría terminar fácilmente. “Rusia eligió empezarla”, dijo. “Rusia podría elegir ponerle fin cesando su ataque a Ucrania, cesando su ocupación de Ucrania, y eso es precisamente lo que debería hacer desde nuestra perspectiva”.

La preocupación por un conflicto más prolongado es especialmente destacada en las naciones que ya dudaban en respaldar la coalición liderada por Estados Unidos en apoyo de Ucrania, ya sea por sus vínculos con Moscú o por su reticencia a alinearse con Washington.

Sudáfrica se abstuvo en una reciente votación de la ONU que condenaba los decretos de anexión de Rusia, diciendo que el mundo debe centrarse en facilitar un alto el fuego y una resolución política. El nuevo presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dicho que Zelensky es tan responsable de la guerra como Putin.

El primer ministro indio, Narendra Modi, que ha intentado mantener buenas relaciones con Moscú y Kiev, ofreció ayuda para las conversaciones de paz en una llamada con Zelensky el mes pasado. El líder ucraniano lo rechazó.

Zelensky le dijo que Ucrania no llevaría a cabo ninguna negociación con Putin, pero afirmó que Ucrania estaba “comprometida con la solución pacífica a través del diálogo”, según una declaración publicada por la oficina de Zelensky. La declaración señalaba que Rusia había socavado deliberadamente los esfuerzos de diálogo.

A pesar de la negativa de los líderes ucranianos a hablar con Putin y su promesa de luchar para recuperar toda Ucrania, los funcionarios estadounidenses dicen que creen que Zelensky probablemente apoyaría las negociaciones y finalmente aceptaría concesiones, como sugirió que haría al principio de la guerra. Creen que Kiev está tratando de asegurar todas las ganancias militares que pueda antes de que llegue el invierno, cuando podría haber una ventana para la diplomacia.

Zelensky se enfrenta al reto de apelar tanto a un electorado nacional que ha sufrido enormemente a manos de los invasores rusos como a un público extranjero que proporciona a sus fuerzas las armas que necesitan para luchar. Para motivar a los ucranianos a nivel interno, Zelensky ha promovido la victoria en lugar de la solución y se ha convertido en un símbolo de desafío que ha motivado a las fuerzas ucranianas en el campo de batalla.

Mientras que los miembros del bloque de naciones industrializadas del Grupo de los Siete parecen haber apoyado la visión ucraniana de la victoria el mes pasado, respaldando un plan para una “paz justa” que incluye posibles pagos de reparación por parte de Rusia y garantías de seguridad para Ucrania, algunos de esos mismos países ven un posible punto de inflexión si las fuerzas ucranianas se acercan a Crimea.

Los informes sobre la retirada rusa de la ciudad meridional de Kherson han planteado la cuestión de si las fuerzas ucranianas podrían llegar a marchar sobre la estratégica península, que los funcionarios de Estados Unidos y la OTAN creen que Putin ve de forma diferente a otras zonas de Ucrania bajo control ruso, y lo que significaría para los partidarios de Kiev en Occidente una probable lucha sin cuartel por Crimea.

Crimea no sólo ha estado bajo el control directo de Rusia durante más tiempo que las zonas tomadas desde febrero, sino que ha sido durante mucho tiempo el sitio de una base naval rusa y es el hogar de muchos militares rusos retirados.

Para ilustrar la elevación de Crimea por parte de Rusia, el Kremlin respondió el mes pasado a una explosión en un puente que unía la región con la Rusia continental -símbolo del control de la península por parte de Moscú- lanzando una andanada de misiles sobre ciudades ucranianas, incluida Kiev, poniendo fin a un largo periodo de paz en la capital.

Mientras tanto, los líderes ucranianos siguen telegrafiando su intención de conseguir la victoria total, no sólo a sus asediados ciudadanos, sino también a Moscú.

Zelensky dijo el miércoles a un entrevistador que lo primero que haría después de que Ucrania prevalezca en la guerra sería visitar una Crimea recapturada. “Tengo muchas ganas de ver el mar”, dijo.

