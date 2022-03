A medida que aumentan las sanciones por la guerra en Ucrania, Rusia recurre a India para vender petróleo y armas

Cuando esas sanciones económicas comienzan a hacer efecto, Moscú vuelve a recurrir a la India (REUTERS/Adnan Abidi)

Cuando Rusia enfrentó la condena y las sanciones internacionales después de que el presidente Vladimir Putin lanzara su invasión de Ucrania el 24 de febrero, India se mantuvo al margen de la diplomacia.

Ahora, cuando esas sanciones económicas comienzan a hacer efecto, Moscú vuelve a recurrir a la India.

India, el mayor importador de petróleo del mundo detrás de China y Estados Unidos, acordó comprar 3 millones de barriles de petróleo ruso con un gran descuento, dijo el jueves un funcionario indio. La compra, de la que informó por primera vez el Wall Street Journal, es relativamente pequeña dada la producción de Rusia y la demanda india. Pero el volumen podría aumentar en los próximos meses y reforzar una percepción cada vez mayor de que India está decidida a preservar sus extensos lazos comerciales y militares con Moscú, incluso cuando Estados Unidos y sus aliados instan a los gobiernos de todo el mundo a aislar a Rusia.

Además del acuerdo petrolero, el gobierno indio también está explorando formas de mantener el comercio con Rusia mediante la reactivación de un acuerdo de la era de la Guerra Fría llamado comercio entre rupias y rublos, según otros dos funcionarios indios con conocimiento del asunto. El mecanismo, que sería similar a un libro mayor de comercio entre los dos países, permitiría a las empresas indias y rusas hacer negocios evitando la necesidad de usar dólares estadounidenses, la moneda predominante del comercio internacional, y reduciendo el riesgo de posibles sanciones estadounidenses.

Los tres funcionarios indios hablaron bajo condición de anonimato para discutir un asunto delicado. “El ochenta y cinco por ciento del petróleo de la India proviene de las importaciones, por lo que siempre buscamos buenas opciones”, dijo uno de los funcionarios. “Si eso incluye un buen paquete proveniente del lado ruso, y no hay impedimento para comprar de Rusia, entonces aceptémoslo”.

India, el mayor importador de petróleo del mundo detrás de China y Estados Unidos, acordó comprar 3 millones de barriles de petróleo ruso con un gran descuento (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Los funcionarios indios caracterizaron los libros de contabilidad de rublos y rupias, que probablemente se establecerán en bancos rusos e indios que no están expuestos al sistema financiero estadounidense, como una solución para ayudar a la economía india y sus exportadores en lugar de una forma de evadir las potenciales sanciones estadounidenses. India comercia con Irán, otro país bajo sanciones de Estados Unidos, utilizando un acuerdo comercial similar entre riyal y rupia.

En las últimas semanas, India recibió la condena de algunos legisladores estadounidenses después de que se abstuviera repetidamente de criticar a Rusia en las Naciones Unidas. Pero los funcionarios de la administración de Biden a menudo no llegaron a criticar a un gigante asiático que se considera una parte crucial de su estrategia para contrarrestar a China.

El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas que no creía que las compras indias de petróleo ruso violaran las sanciones estadounidenses existentes.

“Pero también piensa en dónde quieres estar cuando se escriban libros de historia sobre este momento”, agregó Psaki, sin nombrar explícitamente a India. “Apoyar al liderazgo ruso es apoyar una invasión que obviamente está teniendo un impacto devastador”.

La relación especial de India con Rusia se destacó este mes cuando el ejército ruso le dio a India “información especial” sobre cuándo y adónde sus ciudadanos varados deberían huir de la ciudad ucraniana sitiada de Kharkiv, mientras que los oficiales militares rusos ofrecieron sacar a los indios, específicamente, de la zona de guerra.

India no es el único país que mantiene relaciones comerciales con Rusia. Muchos países europeos, incluidos los aliados de EE. UU. en la OTAN, continúan comprando energía rusa a pesar de que Estados Unidos y Gran Bretaña han anunciado prohibiciones internas. Y las compras de petróleo de la India probablemente no equivaldrían a un cambio de juego para el esfuerzo de guerra de Putin. Los clientes más importantes de Rusia son Europa y China; India representó alrededor del 3% de las exportaciones de Rusia en 2021 y obtiene la mayor parte de su petróleo del Golfo Pérsico, según S&P Global Commodity Insights.

Muchos países europeos, incluidos los aliados de EE. UU. en la OTAN, continúan comprando energía rusa a pesar de que Estados Unidos y Gran Bretaña han anunciado prohibiciones internas (Natalya Chumakova/File Photo)

Pero la cooperación de los dos países en el sector energético se ha profundizado en los últimos años. En 2016, el primer ministro indio, Narendra Modi, y Putin supervisaron un acuerdo de USD 13 mil millones entre Rosneft y una refinería en el estado natal de Modi, Gujarat, que representó la mayor inyección de inversión extranjera en la historia de India y el mayor acuerdo de salida de Rusia. Mientras tanto, las empresas energéticas indias han invertido 16.000 millones de dólares en yacimientos petrolíferos siberianos.

A medida que se intensificaron las conversaciones sobre la compra de petróleo el fin de semana pasado, el viceprimer ministro ruso, Aleksander Novak, llamó al ministro de Petróleo de la India, Hardeep Singh Puri, para expresar el interés de Rusia en “atraer aún más la inversión india al sector ruso del petróleo y el gas y expandir las redes de ventas de las empresas rusas en la India”. , según un comunicado emitido por el Kremlin.

Puri dijo en el parlamento indio esta semana que la administración de Modi estaba trabajando duro para mantener bajos los precios de la gasolina y que estaba en conversaciones con “todos los niveles” del gobierno ruso sobre un acuerdo. Por lo demás, el Ministerio de Petróleo de la India no ha comentado públicamente sobre el asunto.

Muchos ejecutivos y observadores de la industria india argumentan que sería injusto que Occidente presione a India para que abandone el petróleo ruso. La Unión Europea dijo este mes que abandonaría la energía rusa “lo antes posible”, pero los grandes países que dependen de Rusia, como Alemania, no han recortado las importaciones de inmediato.

“¿Europa o cualquier otro consumidor importante de petróleo y gas ruso ya ha reducido su consumo?” dijo Subhash Kumar, ex presidente de la Corporación de Petróleo y Gas Natural, de propiedad estatal india, la compañía de petróleo crudo más grande del país. Si India, que no está involucrada en el conflicto de Ucrania, no comprara petróleo ruso con descuento, habría otros compradores en el mercado, dijo.

Una refinería en Omsk, Rusia (REUTERS/Alexey Malgavko)

Otros comentaristas prominentes han advertido contra proceder con las compras, principalmente debido a su óptica. “Desde un punto de vista moral, la decisión de comprar petróleo y gas rusos a un precio reducido debido a la crisis en Ucrania podría ser cuestionable”, dijo Vikram Singh Mehta, ex director ejecutivo de Shell India y ex presidente de la división india de Brookings Institution a los medios de comunicación locales esta semana.

En los próximos meses, es probable que el comercio de India con Rusia continúe en otro ámbito crucial además del petróleo: la defensa. En gran parte como un legado de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética le dio a India todo, desde ayuda para instalar plantas de acero hasta planos para aviones de combate MiG, alrededor del 85% de las armas indias en la actualidad provienen de la Unión Soviética o Rusia, según un análisis de 2021 realizado por el Stimson Center, un grupo de expertos no partidista en Washington.

Amit Cowshish, un funcionario retirado del Ministerio de Defensa de la India que anteriormente supervisó las adquisiciones militares de la India, dijo que las fuerzas armadas quedarían gravemente paralizadas dentro de un año si la India no pudiera comerciar con Rusia.

“Hay municiones, subensamblajes, licencias críticas, todo lo cual se agotará, y no sería de interés de los EE. UU. ver que un socio del Indo-Pacífico se vea paralizado o alienado por las sanciones”, dijo.

Hasta ahora, los funcionarios de la administración de Biden han evitado criticar la relación continua de India con Rusia. Durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara la semana pasada, los legisladores le preguntaron a Ely Ratner, el subsecretario de defensa para asuntos de seguridad del Indo-Pacífico, quien ha abogado por una postura más dura de Estados Unidos contra Beijing, por qué India no estaba del lado de Occidente en la invasión rusa de Ucrania.

“Reconocemos que India tiene una historia y una relación complicadas con Rusia”, respondió Ratner.

India está tratando de diversificarse lejos de Rusia, pero llevará tiempo, agregó Ratner. “Desde la perspectiva de Estados Unidos”, dijo, “India es un socio absolutamente esencial mientras pensamos en nuestra estrategia en el Indo-Pacífico”.

