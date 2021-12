En Ámsterdam, una comunidad de casas flotantes muestra al mundo cómo vivir junto a la naturaleza

Schoonschip fue desarrollado por un grupo de entusiastas con un sueño compartido: construir una comunidad sostenible y unida en el agua

Marjan de Blok reajusta su peso corporal mientras camina por los embarcaderos que unen una comunidad flotante en el río IJ. Tiene las mejillas y la nariz enrojecidas por los fuertes vientos. Ella grita saludos a muchos de sus vecinos, su voz transportada por el agua a su alrededor.

En octubre, las fuertes lluvias, el granizo y los vientos de 50 millas por hora pusieron a Ámsterdam en alerta, a solo un corto trayecto en ferry. Pero en el barrio norteño de Schoonschip, la vida transcurría casi como de costumbre. De Blok visitó a los vecinos para cotillear y obtener actualizaciones sobre la red inteligente local, que permite a los residentes generar y compartir energía entre ellos y con el país, todo mientras las luces del techo se balanceaban y las casas se deslizaban hacia arriba y hacia abajo por sus postes de acero fundamentales con el movimiento de las aguas de abajo.

“Se siente como vivir en la playa, con el agua, la salinidad del aire y las gaviotas”, dice. “Pero también se siente especial porque, inicialmente, nos dijeron que construir nuestro propio vecindario era simplemente imposible”.

De Blok, de 43 años, es una directora de telerrealidad holandesa de día y una organizadora de comunas sostenibles de guerrilla por la noche. Ella y sus vecinos se adaptaron rápidamente a la vida en el agua, lo que demuestra, dice, que la tecnología ya existe para hacer del desarrollo urbano flotante una solución para las ciudades costeras densamente pobladas del mundo que están lidiando con el aumento del nivel del mar y los impactos acelerados del cambio climático.

El príncipe Harry, legisladores europeos y una larga lista de otros dignatarios, planificadores urbanos, empresarios y ciudadanos han llegado a Schoonschip en los últimos años, curiosos por ver la manifestación en la vida real de una idea que alguna vez fue de ciencia ficción. En los recorridos de los visitantes, De Blok ha mostrado el mosaico de proyectos sociales centrados en el medio ambiente de Schoonschip: exuberantes jardines flotantes, cuidados por los residentes y amados por las aves acuáticas; un centro comunitario con diagramas de arquitectura flotante; y un huerto cercano en tierra lleno de col rizada en invierno y calabacines y tomates en verano. Pero el diseño industrial-chic de las casas y su proximidad inmediata a la ciudad, dice De Blok, suele ser lo que más sorprende a los visitantes.

Es intencional, dice, ya que ayuda a distinguir las viviendas de las extravagantes 10.000 barcazas convertidas, conocidas como “casas flotantes”, que abarrotan los canales del país. Schoonschip, con un diseño moderno para estilos de vida modernos, busca servir como un prototipo para los más de 600 millones de personas (el 10% de la población mundial) que viven en el agua o cerca de ella y ya están siendo afectadas por el cambio climático.

Pioneros accidentales

De Blok y su familia

En los Países Bajos anegados, un país que está un tercio por debajo del nivel del mar y dos tercios es propenso a las inundaciones, las casas flotantes son las últimas de un experimento de siglos de lucha contra el agua. Desde la Edad Media, los colectivos de agricultores holandeses se han unido para drenar el agua y dejar espacio para las tierras agrícolas. Los grupos evolucionaron hasta convertirse en juntas de agua regionales que mantienen la tierra seca mediante un complejo sistema de canales, diques, presas y compuertas marinas. En 2007, el gobierno dio a conocer un programa llamado Room for the River, que permite que ciertos lugares se inunden estratégicamente durante los períodos de fuertes lluvias. La gestión del agua es una parte tan normal del discurso holandés que muchos ciudadanos se sorprenden de que se les pregunte al respecto, asumiendo que es común en todos los países. A los niños holandeses de tan solo 4 años se les enseña a nadar con la ropa puesta, para inculcar el “respeto por el agua”, dice Michiel Snijder, socio de De Blok, que trabaja como instructor de natación infantil.

Los holandeses han vivido históricamente del agua. Ya en el siglo XVII, los comerciantes extranjeros amarraron sus barcos a la tierra para vender sus mercancías. En la década de 1960, los artistas convirtieron los barcos en hogares para hacer de la vida “casa flotante” una forma culturalmente subversiva de abandonar la civilización en tierra.

Y especialmente a medida que el cambio climático ha calentado los océanos del mundo durante la última década, los estrategas holandeses de gestión del agua han tratado de abrazar, en lugar de resistir, el aumento del nivel del mar. Como parte de ese cambio, han surgido comunidades flotantes en Ámsterdam, Rotterdam y Utrecht. Estas casas que se convierten en barcos, y no al revés, se facturan a sí mismas como parte de una solución nacional, y potencialmente global, para un futuro más húmedo.

Schoonschip, hogar de unos 150 residentes que incluye a unos 40 niños, se compone de 46 hogares ubicados en 30 arcas. La mitad son casas adosadas flotantes, compartidas por dos familias. Uno tiene tres generaciones de la misma familia.

Son relativamente de baja tecnología, construidos fuera del sitio y pesados por cuencas llenas de concreto reciclado resistente al agua, luego arrastrados por el agua con un remolcador y amarrados al lecho del lago. Las piezas pesadas como los pianos se contrapesan con ladrillos en el lado opuesto de la casa, y el diseño de interiores se lleva a cabo de acuerdo con el principio holandés de gezellig, o “acogedor” (piense: el hygge holandés) que incorpora iluminación suave y accesorios modernos y prácticamente ninguna referencia estilística a la vida marítima. Muchas habitaciones están equipadas con muebles modulares que se pueden desmontar o volver a montar fácilmente para dar cabida a cambios en la vida, como el nacimiento de niños o la separación de parejas.

“Casas flotantes, puedes voltearlas, llevarlas contigo. La flexibilidad en el agua es incomparable con la flexibilidad en la tierra“, dice Sascha Glasl, arquitecto residente en Schoonschip. Su estudio de arquitectura, Space & Matter, diseñó el sistema de embarcaderos de la comunidad y varias de sus casas. “Es evidente que las aguas del mar subirán y que muchas grandes ciudades están muy cerca de esa agua. Es sorprendente que no se esté ejecutando más de esta innovación y aprovechamiento del agua “.

Schoonschip, hogar de unos 150 residentes que incluye a unos 40 niños, se compone de 46 hogares. Al unirse a la comunidad, los residentes también se inscribieron informalmente para comer juntos, nadar juntos en sus “patios traseros” e incluso compartir bicicletas y autos

De Blok, que no tiene formación en ingeniería, arquitectura o hidrología, dice que nunca tuvo la intención de encabezar un movimiento de desarrollo urbano flotante.

En 2009, estaba agotada por vivir en Ámsterdam. Trabajaba todo el tiempo, compraba cosas que usaba solo una o dos veces y tenía muy poco tiempo para reunirse con amigos. Reciclaba y compraba productos antiguos en lugar de nuevos, pero tenía la sensación de que la estaban convirtiendo involuntariamente en una consumidora pasiva.

En una asignación en un frío día de invierno de 2009, visitó un lugar de eventos flotante con paneles solares llamado GeWoonboot como parte de una serie de documentales cortos que estaba filmando sobre la vida sostenible. Quedó atónita por su sensación contemporánea, su inmediatez con el agua y la ciudad, y su incorporación de prácticas experimentales de sostenibilidad.

“Antes de visitar ese barco, no era realmente consciente de que no me gustaba la forma en que vivía”, dice.

Cuando les preguntó a sus amigos si tenían interés en construir una comunidad flotante, no estaba preparada para la avalancha de respuestas. Cortó la lista a 120 personas, decepcionando a docenas.

Ella exploró las aguas alrededor del vecindario de GeWoonboot, conocido como Buiksloterham, un área postindustrial de 100 hectáreas que había sido abandonada en gran parte desde que los fabricantes, incluida la compañía petrolera Shell y la fábrica de aviones Fokker que construía piezas para las aerolíneas KLM, abandonaron la ciudad por salarios más bajos. países de la segunda parte del siglo XX.

“La zona fue un desastre, realmente deprimente. Solo algunas empresas, sin farolas “, recuerda De Blok.

Pero cuando echó un vistazo a los planes de la ciudad para desarrollar decenas de miles de unidades de vivienda y centros culturales en el área, pensó: “Podríamos ser pioneros aquí”.

“Schoonschip” significa “barco limpio”, que cuando se convierte en un verbo, “hacer schoonschip”, significa “empezar desde cero”. En Buiksloterham, la torre Shell de 22 pisos ha sido rebautizada como Amsterdam Dance and Music Tower, con clubes de baile, un restaurante giratorio y una plataforma de observación. El césped Overhoeks Promenade, que sirvió como horca desde el siglo XV al XVIII, alberga el enorme y modernista Eye Film Museum. El muelle de NDSM está salpicado de colectivos de artistas, tiendas vintage y un hotel de lujo en lo alto de la grúa portuaria más alta del mundo.

De Blok ve el agua tanto en términos de ingeniería como sociales, especialmente porque ciudades densamente pobladas como Ámsterdam experimentan una rápida gentrificación, reemplazando las viviendas sociales y los vecindarios de clase media con hogares para los ultrarricos y Airbnbs para los turistas.

Buscando hacer de Schoonschip algo diferente, hizo que todos los residentes firmaran un manifiesto comprometiéndolos a construir, aislar y terminar sus casas con materiales ecológicos como paja, arpillera y bambú. También se inscribieron informalmente para comer juntos, nadar juntos en sus “patios traseros” y llevar sus vidas en gran medida en común el uno al otro, con las cortinas cerradas rara vez. Comparten bicicletas, autos y usan un vibrante grupo de WhatsApp para solicitar casi cualquier servicio o pedir prestado prácticamente cualquier artículo a los vecinos, que pueden haber entregado en la puerta de su casa generalmente en unos pocos minutos. Todos los martes, muchos de los residentes piden comidas veganas de dos platos preparadas por un chef residente, que a menudo comparten en las casas de los demás.

El vecindario se siente como una fiesta de barrio extendida principalmente porque muchos de los residentes son en realidad amigos de De Blok o amigos de amigos, incluidos muchos colegas de la industria de la televisión y el entretenimiento. Hay un presentador de un programa de entrevistas famoso, varios jefes de contenido y un podcaster, la mayoría de los cuales se unieron al proyecto cuando tenían entre 20 y 30 años, cuando no tenían hijos y tenían tiempo suficiente para invertir en la construcción de una comunidad desde cero. Doce años de luchas burocráticas después, esas jóvenes parejas solteras son familias jóvenes. Durante los meses de verano, sus hijos saltan por las ventanas de su dormitorio directamente al agua. En las claras noches de invierno, el vecindario brilla con una iluminación tenue y zumba con el zumbido de los residentes que charlan, estacionados en sus porches del último piso, donde tienen una vista en primera fila del agua entintada y el cielo estrellado.

Petr Lom en su casa de Schoonschip. Las piezas pesadas como los pianos se contrapesan con ladrillos en el lado opuesto de las casas, y el diseño de interiores sigue el principio holandés de gezellig, o "coziness", que incorpora iluminación tenue y accesorios modernos

“Cuando está oscuro y todas las luces de las casas están encendidas, se siente como el escenario de una película”, dice De Blok.

Para lograr los objetivos de sostenibilidad de Schoonschip, De Blok necesitaba aprovechar su recurso más valioso y multipropósito: los propios residentes. Siti Boelen, un productor de televisión holandés, medió entre el comité representativo de Schoonschip y el municipio local. Glasl, el arquitecto, ayudó a diseñar las cinco filas de muelles que conectan cada casa entre sí y con el terreno.

Eelke Kingma, residente y experta en tecnología renovable, se unió a un grupo de trabajo comunitario que recibió un permiso especial del sector experimental de una compañía eléctrica holandesa para diseñar el sistema de red inteligente del vecindario. Los residentes recolectan energía de 500 paneles solares, colocados en aproximadamente un tercio de los techos de la comunidad, y de 30 bombas de calor eficientes que extraen del agua que se encuentra debajo. Luego almacenan esta energía en enormes baterías ubicadas debajo de sus casas y se venden el excedente entre ellos, así como a la red nacional.

Kingma está terminando un nuevo programa automatizado por inteligencia artificial que utilizará los medidores inteligentes de cada hogar para informar a los residentes cuándo pueden ganar más con las ventas, en función de las fluctuaciones en los precios del mercado de la energía. Esto convertiría a Schoonschip en el primer vecindario del país en obtener ganancias generando energía, dice Kingma. Es posible gracias al hecho de que cada hogar en Schoonschip tiene de cinco a ocho medidores inteligentes (la mayoría de los hogares en los Países Bajos tienen solo uno) que rastrea constantemente la entrada y salida del sistema de almacenamiento de energía submarina.

El programa está siendo supervisado en colaboración con 15 empresas, universidades e instituciones europeas, organizado por la Comisión Europea, que apoya los experimentos de energía renovable con la esperanza de ampliarlos por todo el continente.

Solicitudes de todo el mundo

Durante la última década, el movimiento de casas flotantes ha ido ganando impulso en los Países Bajos.

El gobierno holandés está modificando las leyes de propiedad de vivienda para redefinir las viviendas flotantes como “viviendas inmobiliarias” en lugar de “barcos”, para simplificar el proceso de obtención de permisos.

“Construir sobre el agua se considera una especie de lienzo en blanco: debido a la falta de infraestructura existente”, se lee en un artículo de investigación que aboga por la enmienda a la ley. “Prevemos que en un futuro cercano construir sobre el agua y vivir flotando en los Países Bajos ya no será un lujo, sino una necesidad absoluta”.

(Fotos: The Washington Post)

