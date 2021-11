Las promesas climáticas de los países se basan en datos defectuosos

Un examen de 196 informes de países revela una enorme brecha entre lo que las naciones declaran y los gases de efecto invernadero que están enviando a la atmósfera (Getty Images)

Mientras decenas de miles de personas se están reuniendo en Glasgow para lo que podría ser el encuentro más grande de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), también conocida como COP26, las cifras usadas para guiar el esfuerzo mundial para frenar los gases de efecto invernadero representan una hoja de ruta defectuosa.

En todo el mundo, muchos países subestiman sus emisiones de gases de efecto invernadero en sus informes a las Naciones Unidas, según una investigación del diario Washington Post. Un examen de 196 informes de países revela una enorme brecha entre lo que las naciones declaran que son sus emisiones y los gases de efecto invernadero que están enviando a la atmósfera . La brecha varía en, al meno, 8,5 mil millones, tan elevado como 13,3 mil millones de toneladas en un año de emisiones subregistradas, lo suficientemente grande como para mover la aguja sobre cuánto se calentará la Tierra.

El plan para salvar al mundo del peor del cambio climático se basa en datos. Pero aquellos en los que se basa el mundo son inexactos. Como ejemplo, el último informe de Malasia sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero presentado a las Naciones Unidas parece un relato perteneciente a un universo paralelo. El documento de 285 páginas sugiere que los árboles de Malasia están absorbiendo carbono cuatro veces más rápido que bosques similares en la vecina Indonesia. La sorprendente presentación ha permitido al país restar más de 243 millones de toneladas de dióxido de carbono de su inventario de 2016, reduciendo el 73 por ciento de las emisiones de su balance final.

“Si no conocemos el estado de las emisiones hoy, no sabemos si estamos reduciendo las emisiones de manera significativa y sustancial -dijo Rob Jackson, profesor de la Universidad de Stanford y presidente del Global Carbon Project, una entidad que funciona como colaboración de cientos de investigadores-. La atmósfera, en última instancia, es la verdad . El ambiente es lo que nos importa. La concentración de metano y otros gases de efecto invernadero en ella es lo que está afectando al clima”.

“Al final, todo se convierte en una especie de fantasía -declaró Philippe Ciais, científico del Laboratorio de Ciencias del Clima y Medio Ambiente de Francia que rastrea las emisiones basándose en datos satelitales-. Porque entre el mundo de los informes y el real de las emisiones, comienza a haber grandes discrepancias”.

(Getty Images)

La CMNUCC recopila informes de países y supervisa el acuerdo de París, que unió al mundo para reducir progresivamente las emisiones en 2015. La agencia de la ONU atribuyó la brecha que el Post identificó a “la aplicación de diferentes formatos de informes y la inconsistencia en el alcance y la puntualidad de los documentos (por ejemplo, entre países desarrollados y en desarrollo, o entre países en desarrollo)”.

Cuando se le preguntó si Naciones Unidas planea abordar la brecha, el portavoz Alexander Saier dijo en un correo electrónico que continúa sus esfuerzos para fortalecer el proceso de presentación de informes: “Sin embargo, reconocemos que es necesario hacer más, incluida la búsqueda de formas de brindar apoyo a países en desarrollo para mejorar sus capacidades institucionales y técnicas”.

La brecha climática comprende grandes cantidades de emisiones de dióxido de carbono y metano faltantes en los informes presentados, así como volúmenes más pequeños de potentes gases sintéticos. Es el resultado de reglas formuladas de manera cuestionable, informes incompletos en algunos países y errores aparentemente deliberados en otros.

El análisis del Post se basa en un conjunto de datos que creó a partir de las cifras de emisiones que los países informaron a las Naciones Unidas en una variedad de formatos. Para superar el problema de la falta de años de cifras, los periodistas utilizaron un modelo estadístico para estimar las emisiones que cada país habría informado en 2019 y luego compararon ese total con otros conjuntos de datos científicos que miden los gases de efecto invernadero a nivel mundial.

El análisis encontró que al menos el 59 % de la brecha proviene de cómo los países contabilizan las emisiones de dióxido de carbono . La tierra puede atraer carbono a medida que las plantas crecen y los suelos lo almacenan, o todo puede volver a la atmósfera cuando los bosques se talan o se queman y comienzan a emitir enormes oleadas de dióxido de carbono.

Un área clave de controversia radica en que muchos países intentan compensar las emisiones de la quema de combustibles fósiles afirmando que el carbono es absorbido por la tierra dentro de sus fronteras. Las reglas de la ONU permiten que países como China, Rusia y Estados Unidos, resten cada uno más de 500 millones de toneladas de emisiones anuales de esta manera, y en el futuro podrían permitir que estos y otros países continúen liberando emisiones significativas mientras afirman ser “cero neto”.

El informe descubrió que los países de todo el mundo no reportan sus emisiones de gases de efecto invernadero, y que las verdaderas emisiones son entre un 16 y un 23 % más altas (Getty Images)

En otras palabras, gran parte de la brecha se debe a las sustracciones que los países han realizado en sus balances. Muchos científicos dicen que los Estados solo deberían reclamar estas reducciones de gases de efecto invernadero cuando toman medidas claras, en lugar de afirmar que el crecimiento de los bosques naturales no está relacionado con las políticas nacionales. Y parte de esta absorción de carbono ni siquiera está sucediendo, o al menos no en la escala que afirman los países.

Malasia, por ejemplo, lanzó 422 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2016, colocándose entre los 25 principales emisores del mundo ese año, según datos compilados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Pero debido a que Malasia afirma que sus árboles consumen grandes cantidades de CO2, sus emisiones reportadas a las Naciones Unidas son solo 81 millones de toneladas, menos que los de la pequeña nación europea de Bélgica.

El periódico detectó que las emisiones de metano constituyen una segunda parte importante de los gases de efecto invernadero que faltan en la base de datos de la ONU. Conjuntos de datos científicos independientes muestran entre 57 millones y 76 millones de toneladas más de emisiones de metano causadas por el hombre que golpean la atmósfera de lo que indican los informes de países de la ONU. Eso se convierte en entre 1,6 mil millones y 2,1 mil millones de toneladas de emisiones equivalentes de dióxido de carbono.

Las investigaciones científicas indican que los países están subestimando el metano de todo tipo: en el sector del petróleo y el gas, donde se filtra por tuberías y otras fuentes; en la agricultura, donde surge de los eructos y los desperdicios de las vacas y otros animales rumiantes; y en los desechos humanos, donde los vertederos son una fuente importante.

El Post descubrió que los países de todo el mundo no reportan sus emisiones de gases de efecto invernadero, y que las verdaderas emisiones son probablemente entre un 16 y un 23 % más altas.

Una nueva generación de satélites sofisticados que pueden medir los gases de efecto invernadero ahora están orbitando la Tierra y pueden detectar fugas masivas de metano. Los datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) enumeran a Rusia como el principal emisor de metano de petróleo y gas del mundo, pero eso no es lo que Rusia informa a las Naciones Unidas. Sus cifras oficiales caen millones de toneladas por debajo de lo que muestran los análisis científicos independientes, encontró una investigación del Post. Muchos productores de petróleo y gas en la región del Golfo Pérsico, como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, también informan niveles muy pequeños de emisiones de metano de petróleo y gas que no coinciden con otros conjuntos de datos científicos.

Mientras tanto, los gases fluorados , que son exclusivamente de origen humano, tampoco se notifican. Así se conocen los que se utilizan en la industria del aire acondicionado, la refrigeración y la electricidad. Pero el Post descubrió que docenas de países no informan estas emisiones en absoluto, una deficiencia importante ya que algunos de estos potentes gases de efecto invernadero son una parte creciente del problema climático mundial.

La brecha climática comprende grandes cantidades de emisiones de dióxido de carbono y metano faltantes en los informes presentados ante la ONU (EFE)

Muchos de los problemas que causan la brecha en las estadísticas de emisiones provienen del sistema de informes de la ONU . Los países desarrollados tienen un conjunto de normas, mientras que los que están en desarrollo tienen otro, con amplia libertad para decidir cómo, qué y cuándo informan. La diferencia en los informes refleja la realidad de que las naciones desarrolladas son históricamente responsables de la mayoría de los gases de efecto invernadero que se han acumulado en la atmósfera desde la Revolución Industrial, y que tienen mayor capacidad técnica para analizar sus emisiones que las naciones más pobres.

Incluso cuando los países informan sobre sus emisiones, los datos de la ONU pueden estar salpicados de inexactitudes. El conjunto de datos, por ejemplo, muestra que en 2010, la tierra en la República Centroafricana absorbió 1.800 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cantidad inmensa e improbable que compensaría efectivamente las emisiones anuales de Rusia.

Cuando el Post señaló la cifra de la República Centroafricana a la CMNUCC, la agencia reconoció que “los datos reportados pueden requerir más aclaraciones, y nos comunicaremos con el emisor para obtener información adicional y actualizar los datos de GEI (gases de efecto invernadero) en consecuencia”. La República Centroafricana no respondió a las solicitudes de aclaración del Post.

“Los compromisos del acuerdo de París sin mediciones de las emisiones atmosféricas reales son como si las partes se pusieran a dieta sin tener que pesarse” , dijo Ray Weiss, científico atmosférico de la Institución de Oceanografía Scripps en San Diego.

Los países desarrollados son históricamente responsables de la mayoría de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y muchos informan sobre sus emisiones cada año. Las naciones en desarrollo no están obligadas a informar anualmente a las Naciones Unidas sobre sus emisiones, lo que deja huecos en la base de datos.

El análisis del Post encontró un subregistro significativo de emisiones de gases de efecto invernadero, que van desde 8.500 millones de toneladas a 13.300 millones de toneladas.

China, por ejemplo, el principal emisor del mundo, solo presentó informes en cinco años, el más reciente en 2014. Cuando el Post analizó el año más reciente de presentación de informes a las Naciones Unidas para los 196 países, encontró que sólo 45 naciones, casi todos desarrolladas, presentaron reportes en 2019, el último año disponible para informes.

Algunos países con datos rezagados tienen huellas de carbono significativas: Irán, uno de los 10 mayores emisores, no ha presentado un inventario desde 2010; Qatar, un gran productor de gas natural, reveló por última vez sus emisiones en 2007; y Argelia, un importante productor de petróleo y gas, en 2000.

(Getty Images)

Para actualizar estos datos antiguos, el Post creó un modelo para predecir qué 148 países que no tienen un informe de 2019 probablemente habrían aportado datos ese año. Cuando sumaron las cifras reportadas y pronosticadas para 2019 para todos los países, las emisiones totales de gases de efecto invernadero ascendieron a 44,2 mil millones de toneladas.

Al borde del abismo

Los informes de emisiones son tan difíciles de manejar que las Naciones Unidas no tienen una base de datos completa para rastrear las emisiones de los países. Unos 45 países no han informado nuevas cifras de gases de efecto invernadero desde 2009.

Si bien el acuerdo de París exige un sistema más transparente para fines de 2024, podría llevar hasta 2030 llegar a informes sólidos, una eternidad en comparación con el marco de tiempo ajustado que el mundo necesita para hacerlo bien. El mundo ya se ha calentado al menos 1,1 grados Celsius en comparación con los niveles preindustriales, dejando un camino muy estrecho para evitar cruzar los peligrosos umbrales de calentamiento de 1,5 y 2 grados Celsius.

Los científicos dicen que las emisiones, que siguen aumentando, deben reducirse a la mitad en esta década y no después, en lo que tendrá que ser la mayor acción colectiva entre los países del mundo en la historia de la humanidad. En última instancia, no es la política, la contabilidad o las promesas las que determinarán cuánto se calienta el planeta, sino los números concretos de la ciencia atmosférica : las partes por millón de gases de efecto invernadero en el aire.

En una entrevista reciente, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que esperaba que las naciones reconocieran las implicaciones de sus acciones. “Hay una conciencia creciente de que realmente estamos al borde del abismo -dijo-. Y cuando estás al borde del abismo, debes tener mucho cuidado con tu próximo paso”.

Una brecha gigante

Una investigación a cargo de Philippe Ciais, del Laboratorio de Ciencias del Clima y Medio Ambiente de Francia, encontró que las fugas de metano de las operaciones de combustibles fósiles en los estados petroleros del Golfo Pérsico podrían ser hasta siete veces más de lo que informan oficialmente.

Ciais también ha encontrado que los “sumideros de carbono” -la tierra que absorbe CO2- que los países reclaman como una deducción de sus emisiones totales, en realidad representan solo una fracción de la cantidad que absorben los bosques del mundo. Pero, para Ciais, este hallazgo es una bendición mixta: por un lado, la Tierra está trabajando más duro para mitigar la contaminación por carbono de lo que creemos . Por otro lado, las sequías, los incendios forestales y otras perturbaciones importantes vinculadas al cambio climático pueden liberar rápidamente gran parte de este carbono nuevamente.

mLas casas en las que vivimos, los vehículos que conducimos, los alimentos que comemos y los productos que compramos contribuyen a la carga de gases de efecto invernadero de la atmósfera, ya sea directa o indirectamente.

Malasia afirma que sus árboles consumen grandes cantidades de CO2, sus emisiones reportadas a las Naciones Unidas son solo 81 millones de toneladas, menos que los de la pequeña nación europea de Bélgica (Getty Images)

La mayor parte de las emisiones proviene de la quema de combustibles fósiles, que pueden contabilizarse con una precisión razonable. Pero más de un tercio no se rastrea fácilmente , incluidas las emisiones que surgen cuando los bosques se talan o se pierden por los incendios, se drenan las turberas o se esparce el exceso de fertilizante en los campos agrícolas.

No es de extrañar, para Ciais, que los líderes mundiales tengan dificultades para dar cuenta del complejo toma y daca de carbono y nitrógeno entre la Tierra y su atmósfera. Pero el sistema que las Naciones Unidas han establecido para contabilizar estas emisiones lo hace aún más difícil.

Un problema clave es que las pautas de presentación de informes de la ONU no requieren actualmente ninguna medición atmosférica o satelital , lo que se conoce como un enfoque “de arriba hacia abajo” . Más bien, las directrices piden a los científicos de cada país que cuantifiquen los niveles de una actividad en particular. Esto incluye la cantidad de vacas, cuyos eructos representan el 4 por ciento del total de gases de efecto invernadero, la cantidad de fertilizante utilizado o la cantidad de turberas que se convirtieron en tierras de cultivo en un año determinado. Luego, los países multiplican esas unidades por un “factor de emisiones”, una estimación de la cantidad de gas que produce cada actividad, para determinar un total de todo, desde vacas que eructan hasta las emisiones del tubo de escape.

Pero esos recuentos fácilmente pueden estar equivocados, al igual que los factores de emisiones. Cuando eso sucede, los informes de emisiones se convierten en poco más que conjeturas, un caso de “basura entra, basura sale”.

Sótanos y salones de baile

Los datos sesgados de Malasia ilustran vívidamente los altos riesgos que enfrentan los países al afrontar la creciente presión para reducir las emisiones mientras manejan las consecuencias económicas muy reales que desencadena el proceso.

En la última década, algunas naciones del sudeste asiático han hecho todo lo posible para contrarrestar la conclusión científica de que su industria de la palma de aceite está liberando enormes cantidades de carbono. La UE ha restringido los biocombustibles de aceite de palma con el argumento de que está ayudando a impulsar la deforestación, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. prohibió las importaciones de aceite de palma de dos de los mayores productores de Malasia en el último año y medio después de concluir que sus trabajadores de plantaciones fueron sometidos a condiciones de trabajo abusivas.

En 2016, el último año en que Malasia informó sus cifras a las Naciones Unidas, los expertos mundiales en turberas se reunieron para el 15o Congreso Internacional de Turba en la vasta isla tropical de Borneo. Jenny Goldstein, entonces una nueva miembro de la facultad de la Universidad de Cornell, entró en el hotel de cinco estrellas Pullman Kuching y se encontró en medio de una guerra de propaganda para hacer que la controvertida industria de la palma aceitera se viera bien.

Algunas naciones del sudeste asiático han hecho todo lo posible para contrarrestar la conclusión científica de que su industria de la palma de aceite está liberando enormes cantidades de carbono (Getty)

Hubo más participantes de la industria del aceite de palma que científicos en la conferencia académica. Las reuniones de la industria se llevaron a cabo en un salón de baile gigante de un hotel, mientras que las presentaciones científicas se llevaron a cabo en el sótano, salas tan pequeñas que algunos científicos tuvieron que sentarse en el suelo.

La región de Sarawak cuenta con un rico ecosistema de bosques pantanosos de turba que albergan orangutanes, cocodrilos y árboles de ramin de 30 metros de altura que brotan de la tierra húmeda. Pero en Sarawak y otras regiones de Malasia, 6.500 kilómetros cuadrados de estos bosques, casi del tamaño de Connecticut, se han drenado en las últimas décadas. Gran parte de esta tierra está sembrada con plantaciones de aceite de palma, comúnmente utilizado en productos que van desde biocombustibles hasta alimentos procesados, jabones y maquillaje.

La conferencia fue una ocasión histórica, celebrada en los trópicos por primera vez en sus 62 años de historia y organizada por la Sociedad de Turba de Malasia con el apoyo del gobierno de Sarawak. La líder de la conferencia, la directora del Instituto de Investigación de Turba Tropical de Sarawak, Lulie Melling, ha afirmado que los desarrolladores de palma aceitera pueden plantar en turberas sin liberar grandes cantidades de carbono. Tiene un doctorado en ciencias ambientales de la Universidad de Hokkaido de Japón.

La postura pro-industria de Melling tomó por sorpresa a los científicos en la conferencia, dijo Goldstein, al igual que su uso del lenguaje vulgar en comentarios públicos. Melling ha dicho que usa un lenguaje sugerente para hacer que su ciencia sea memorable. En respuesta, 139 científicos, incluido Goldstein, se opusieron a los artículos y señalaron una gran cantidad de estudios revisados por pares sobre las emisiones de las turberas. La carta fue publicada por la revista científica Global Change Biology. “La industria de la palma de aceite es básicamente un brazo del gobierno”, dijo Goldstein.

Un calor mordaz

El gobierno de Malasia ha minimizado el impacto climático de la industria del aceite de palma en varias categorías en sus informes de la ONU. En 2016, Malasia afirmó que no había convertido un solo acre en tierras de cultivo (Getty)

Nicholas Mujah Ason ha visto tanto la causa como el efecto del calentamiento global: el mar de plantaciones de palma aceitera que lo rodea y la selva tropical que nunca se enfría. Mujah, que ha vivido en el estado de Sarawak la mayor parte de su vida, ha estado luchando contra el desarrollo desde principios de la década de 1980, cuando fue encarcelado por primera vez por protestar contra la invasión de madereros.

“No es que odiemos el aceite de palma -dijo-. Odiamos cómo se ha plantado aceite de palma en nuestra tierra”. El hombre de 62 años ha estado involucrado en múltiples acciones legales como secretario general de la Asociación Sarawak Dayak Iban, un grupo de derechos indígenas. Más recientemente, la aldea natal de Mujah se ha visto afectada por inundaciones repentinas porque la turbera que una vez absorbió las lluvias ha sido drenada. Ahora es difícil decir cuándo comienza el verano porque hace calor todo el año y el calor arde.

“No es como un calor normal que enfrentamos antes”, dijo. “Sentirás el calor punzante y te quemará la piel”. Nicholas Mujah Ason ha estado luchando contra la limpieza de tierras desde la década de 1980.

El gobierno de Malasia ha minimizado el impacto climático de la industria del aceite de palma en varias categorías en sus informes de la ONU. En 2016, Malasia afirmó que no había convertido un solo acre en tierras de cultivo.

“Esto es evidentemente falso”, dijo Susan Page, experta en turberas de la Universidad de Leicester, quien también firmó la carta objetando las presentaciones en el Congreso Internacional de Turba de 2016.

De hecho, en un estudio revisado por pares financiado por el propio gobierno de Malasia, los científicos documentaron la expansión de una plantación de palma aceitera sobre turberas ricas en carbono en Sarawak en el mismo año que el último informe de Malasia. El estudio estimó que se liberaron 138 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, una unidad equivalente a casi 10 mil metros cuadrados, en áreas convertidas. En otras palabras, se produjo un pulso gigante de emisiones debido a la conversión de la tierra. A pedido del Post, la firma de inteligencia geoespacial Esri midió la expansión total en cerca de 200 mil hectáreas.

Malasia informó que ni un acre (algo más de 4000 metros cuadrados) de tierra se había convertido en áreas de cultivo en 2016.

John Couwenberg, un experto en turberas de la Universidad de Greifswald en Alemania, dijo que la estimación de Malasia es “demasiado baja” (Getty)

Estaba sucediendo en todo el país ese año. Basándose en un conjunto de datos satelitales de Ciais y sus colegas, incluido Wei Li de la Universidad de Tsinghua en China, Esri encontró una adición neta de aproximadamente 166.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en 2016, aunque no está claro cuántas de ellas estaban en turberas.

La evidencia científica sugiere que el país también está subestimando las emisiones de las turberas drenadas, que ocurren en los años posteriores a la conversión de la tierra. Utilizando una estimación desactualizada de la cantidad de turberas que emiten, la nación calculó que sus tierras de cultivo sobre turba drenada emitieron solo 29 millones de toneladas de CO2 en 2016.

John Couwenberg, un experto en turberas de la Universidad de Greifswald en Alemania, dijo que la estimación de Malasia es “demasiado baja”. Modificó los números para el Post y obtuvo un total de 111 millones de toneladas de emisiones equivalentes de dióxido de carbono. Un estudio de 2017 estuvo de acuerdo, y encontró una cifra de casi 100 millones de toneladas de dióxido de carbono por año para toda Malasia. En otras palabras, las emisiones de turberas de Malasia fácilmente podrían ser aproximadamente tres veces más altas de lo que afirma el país.

El gobierno de Malasia dijo que sus informes cumplen con las pautas de la ONU y están sujetos a una revisión rigurosa, pero no respondió a preguntas detalladas sobre los datos del sector terrestre del país.

“La información sobre la que se está preguntando, fue sometida a un intenso proceso de revisión (nos llevó 7 meses) realizado por los propios expertos de la CMNUCC que son miembros de todo el mundo”, declaró Mohamad Firdaus Nawawi, un funcionario de la Ministerio de Medio Ambiente y Agua del país, que prepara los documentos, por correo electrónico.

“Cuando caminas sobre turberas, tus pies se hunden en miles de años de carbono -dijo Hurowitz, director ejecutivo de Mighty Earth-. Sarawak ha enviado a sus defensores de la destrucción de turberas a eventos científicos, gubernamentales y corporativos durante años para presentar una imagen tremendamente distorsionada de la destrucción de estos ecosistemas de carbono ultrarricos”.

Las turberas convertidas no solo liberan dióxido de carbono en la atmósfera, sino que también alteran ecosistemas enteros , desplazando animales, destruyendo selvas tropicales centenarias y empeorando las inundaciones repentinas.

Según el acuerdo de París, Malasia se ha comprometido a reducir la intensidad de carbono de su economía en un 45% por debajo de lo que era en 2005 para finales de la década. Hasta ahora, el país afirma que el sector forestal está haciendo la mayor contribución a sus recortes de emisiones, lo que subraya cuán problemáticas son realmente las cifras del país.

Tolerando el desorden

la atmósfera es el control definitivo sobre lo que informan los países y lo que prometen. La brecha en los datos es un problema urgente (Getty)

Jackson, el profesor de Stanford, está impulsado por la sensación de que los datos pueden salvar al planeta del peligro. Preside el Global Carbon Project , el esfuerzo científico más ambicioso del mundo para recopilar datos que explican el ciclo global del carbono: cómo el planeta absorbe y libera dióxido de carbono. Los científicos analizan el mismo tipo de datos que se supone que los países deben informar a las Naciones Unidas, pero aportan escepticismo y una herramienta que el organismo mundial no aplica: mediciones directas de gases en la atmósfera.

Jackson cree que la atmósfera es el control definitivo sobre lo que informan los países y lo que prometen. La brecha en los datos es un problema urgente.

A principios de este año, las Naciones Unidas publicaron un “informe de síntesis”, que pronostica el efecto de las promesas climáticas de los países sobre las emisiones futuras y la temperatura del planeta. El informe describe esas promesas como “cubriendo” la gran mayoría de las emisiones globales, mostrando cifras de más de 10 mil millones de toneladas por encima de lo que los países realmente informan cuando se incluyen todos los sectores, según los cálculos de The Post . Las Naciones Unidas se negaron a proporcionar su conjunto de datos para respaldar el número, pero sí explicaron una serie de pasos mediante los cuales se habían ajustado las cifras de los países.

“Es sorprendente ver que los autores del informe de la ONU no utilizaron los datos originales reportados por cada país”, dijo Ciais, quien también contribuye al Global Carbon Project. Saier, el portavoz de la CMNUCC, defendió el enfoque en un correo electrónico y dijo que “de hecho, hay una pequeña mejora”. En cierto sentido, la CMNUCC ajustó los números de los países para que coincidieran con lo que la ciencia dice que se está emitiendo: cerró la brecha que encontró el Post.

Desde una perspectiva política, puede que no haya otra opción. Si no se requieren mediciones satelitales o atmosféricas, es probable que tanto los países ricos como los más pobres no presenten informes en los próximos años.

Después de todo, al final no hay forma de hacer obligatorios el acuerdo de París, los recortes de emisiones o los informes precisos de emisiones. Cada país informa lo que informa y promete lo que promete.

“Creo que esa es parte de la razón por la que todo esto se tolera, es la sensación de que, al menos, los países están proporcionando algo, participando y pensando en ello -dijo Jackson-. Por eso la gente tolera este desorden, porque la alternativa es que se vayan”.

Pero Jackson es optimista. “Creo que la información es poderosa. Sigo esperando ingenuamente dejar un mundo mejor para mis hijos de lo que lo encontré”.

*(c) 2021, The Washington Post - Por Chris Mooney, Juliet Eilperin, Mayordomo de Desmond, John Muyskens, Anu Narayanswamy y Naema Ahmed

