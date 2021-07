Qué se sabe sobre Frank Morabito, el ingeniero que advirtió sobre los problemas estructurales del edificio de Miami

El personal de búsqueda y rescate trabaja en los escombros del condominio Champlain Towers South colapsado en Surfside (Foto: Reuters)

Cuando los miembros de la junta del edificio de condominios Champlain Towers South buscaban a alguien para supervisar de manera urgente un proyecto de reparación a fines de 2019, recurrieron a un ingeniero que ya estaba familiarizado con los problemas del edificio: Frank Morabito y su firma Morabito Consultants.

“Él es la única empresa de ingeniería que ya conoce el edificio”, escribió a la junta el 13 de septiembre de 2019 Graciela Escalante, quien presidió un comité enfocado en el proyecto, y recomendó contratar a Morabito. “En pocas palabras; él puede empezar rápidamente”.

El conocimiento de Morabito del edificio de condominios de Surfside, Florida, que se derrumbó el mes pasado, le dio un punto de vista privilegiado para detectar cualquier señal visible de que la integridad del edificio estaba en duda, según una revisión del Washington Post de las actas de la junta y otros documentos. Había realizado una inspección en 2018 que encontró “daños estructurales importantes” en una losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina y la entrada y fue contratado para ayudar a la junta a seleccionar y supervisar una empresa de construcción para abordar ese y otros problemas en un proyecto estimado de 15 millones de dólares.

Su función de supervisor le brindó conocimientos que quizá nadie tenía del edificio de 12 pisos y 136 unidades: dibujó planos detallados, obtuvo permisos de los funcionarios de la ciudad y asistió a las reuniones de la asociación de condominios. Sin embargo, el trabajo sobre los problemas más graves identificados en su informe, incluida la restauración del hormigón, no había comenzado cuando el edificio se derrumbó, matando a 32 personas y dejando a más de 100 desaparecidos.

Si bien los expertos e investigadores advierten que es demasiado pronto para llegar a conclusiones sobre la causa o las causas del colapso, la tragedia ha centrado la atención en Morabito y su negocio con sede en Sparks, Maryland, una empresa familiar de 23 empleados que lanzó en Maryland en 1983 y se ha expandido con la ayuda de dos hermanos, quienes también lideran la firma.

Los sobrevivientes que son propietarios del condominio y los familiares de los desaparecidos han comenzado a presentar demandas alegando que Morabito, la asociación de condominios, los funcionarios de construcción de Surfside y otros ignoraron o pasaron por alto las señales de advertencia antes de la catástrofe del 24 de junio.

“No teníamos idea de que el edificio estaba en peligro inminente”, dijo a The Post Max Friedman, un ex miembro de la junta que no es parte en el litigio presentado. “¿Por qué no nos dijo que el edificio se iba a derrumbar?”

Brett Marcy, un portavoz de Morabito, se negó a comentar para este informe, pero señaló una declaración del 1 de julio que decía, en parte, que la empresa “hizo su trabajo, tal como lo ha hecho durante casi cuatro décadas, brindando asesoría experta en ingeniería estructural. Y continuarán trabajando con las autoridades investigadoras para entender por qué falló esta estructura, para que un evento tan catastrófico no vuelva a ocurrir “.

Escalante, quien vendió su condominio el año pasado, no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Morabito, de 66 años, obtuvo una licenciatura y una maestría de la Universidad de Maryland y tiene licencia para realizar trabajos de ingeniería estructural en 23 estados y el Distrito de Columbia, según su portavoz.

El sitio web de su firma promociona su participación en proyectos de alto perfil, incluida la expansión del Centro de Convenciones Roland E. Powell en Ocean City, Maryland, y la restauración del Teatro Hippodrome de Baltimore, ahora el Centro de Artes Escénicas France-Merrick. La compañía ayudó en el fortalecimiento de componentes de concreto durante la remediación del edificio de condominios Dolphin Tower en Sarasota, Florida, un edificio que algunos temían que pudiera colapsar y cuyos residentes fueron evacuados en 2010. Ese edificio reabrió sus puertas en 2015.

En el sitio web de la compañía de Morabito cita el proyecto de restauración de condominios de Sarasota en Florida como su favorito, porque proporcionó ideas de diseño “que les ahorraron a los propietarios millones de dólares y los ayudaron a regresar a casa de manera segura y eficiente”.

Morabito ha estado trabajando principalmente desde Florida desde 2018, dijo su portavoz. Él y su esposa compraron una casa en Florida en 2019, y su licencia de ingeniería de Florida indica que tiene su sede allí. Una base de datos en línea mantenida por la Junta de Ingenieros Profesionales de Florida, que regula y otorga licencias a ingenieros e investiga quejas, no muestra quejas contra Morabito.

Cuatro profesionales de la construcción que trabajaron con Morabito en el pasado y hablaron con The Post lo describieron como cuidadoso y minucioso.

Tom Spies, un arquitecto jubilado que calculó que había trabajado de cerca con Morabito en más de 100 proyectos durante varias décadas, dijo que Morabito era “absolutamente de primer nivel” y “generalmente conservador con su diseño estructural”.

El parcialmente colapsado edificio residencial Champlain Towers South es demolido en Surfside (Foto: REUTERS/Marco Bello)

Spies, quien fue presidente de CSD Architects, con sede en Baltimore, una de las firmas de arquitectura más grandes de Maryland antes de que cerrara en 2009, dijo que Morabito era “nuestro hombre al que acudir”.

“El hormigón era una gran especialidad suya, era bueno tanto con el hormigón como con el acero”, añadió. Spies advirtió que no conocía los detalles del trabajo de Morabito en Surfside pero dijo, basado en su récord anterior: “Supongo que lo que ha hecho está por encima de cualquier estándar de cuidado”.

En Surfside, Morabito se ganó a la junta del edificio de condominios después de competir con varias otras firmas de ingeniería para supervisar las reparaciones, según muestran las actas de la junta. Los miembros de la junta palidecieron por el costo de las reparaciones que propuso, incluida su tarifa de 546.900 dólares, más cualquier servicio de ingeniería no anticipado que se facturará por hora.

“Debo decir que al comienzo yo era un poco escéptica de los servicios de Morabito”, escribió Escalante a los miembros de la junta en su carta de septiembre de 2019. Pero agregó: “En mi opinión, el enfoque del proyecto de Morabito es realista. No nos está avisando de lo que queremos escuchar y está brindando su opinión profesional sobre el estado de nuestro edificio y lo que está sucediendo”.

Escalante presidió un comité encargado de hacer recomendaciones a la junta sobre la recertificación de seguridad del edificio, que el código de construcción del condado de Miami-Dade requería este año, 40 años después de su construcción.

El informe de inspección de Morabito en 2018 le dio a la junta un salto en el plazo de recertificación.

Si bien el informe de 2018 de Morabito que encontró “daños estructurales importantes” en la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina ha recibido mucha atención desde el colapso, no está claro en su informe cuán urgente consideraba el problema. No mencionó ese hallazgo en la introducción del informe y se cita después de problemas que incluyen el agua de lluvia que ingresa a las unidades a través de puertas corredizas de vidrio y posibles daños a las losas de los balcones. Aborda el tema en una sección del informe que trata sobre las reparaciones del estacionamiento y la cubierta de la piscina.

Su posterior contratación como ingeniero supervisor para las reparaciones del edificio lo colocó en una posición para continuar monitoreando los daños.

Personal realiza labores de búsqueda de cuerpos (Foto: REUTERS)

Una propuesta del 21 de agosto de 2019 que Morabito presentó a la junta describe en detalle el trabajo que realizaría como ingeniero supervisor. Se dividió en tres fases: preparación de documentos que detallaban las reparaciones necesarias e instalación de anclajes de seguridad en el techo; supervisar la selección de un contratista de restauración de hormigón; y vigilancia de la construcción.

Los documentos publicados por los funcionarios de la ciudad de Surfside muestran que se estaba trabajando en la primera de esas fases. El día antes del colapso, Surfside emitió un permiso para el trabajo de estuco y la instalación de los anclajes de seguridad del techo para proteger a los trabajadores de las caídas, según muestran los registros.

Como parte de esa fase, la propuesta de Morabito decía que la empresa proporcionaría “un ingeniero estructural experimentado para preparar los documentos de reparación que describirán, en detalle, el trabajo de reparación y mantenimiento que se debe completar en esta estructura del edificio”.

No se desprende claramente de los registros disponibles al público si esos documentos se habían completado.

Una carta que Morabito envió al presidente de la junta de condominios en octubre de 2020 decía que los contratistas habían tomado muestras de concreto de losas alrededor del nivel del suelo del complejo y que las pruebas habían producido “algunos resultados curiosos”, que la carta no especificaba.

En abril de 2020, el presidente de la junta, Jean Wodnicki, envió una carta a los residentes del edificio, advirtiendo que “al realizar cualquier trabajo de restauración de concreto, es imposible saber el alcance del daño en la barra de refuerzo subyacente hasta que se abra el concreto. A menudo, el daño es más extenso de lo que puede determinarse mediante la inspección de la superficie “.

La firma de Morabito dijo en un comunicado luego del colapso que las obras de restauración de concreto no habían comenzado.

En los últimos meses, Morabito estuvo trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de la ciudad para obtener las aprobaciones necesarias para el inicio de la construcción, según muestran los documentos publicados por Surfside. En mayo, escribió a los funcionarios de la ciudad pidiendo autorización para establecer un estacionamiento satélite temporal necesario durante la construcción.

Las actas muestran que la junta de condominios examinó el trabajo anterior de Morabito en busca de referencias. Una presentación de diapositivas de mayo de 2020 muestra que “las comprobaciones de licencias, legales y [Better Business Bureau] no mostraron problemas”. También indicó que Morabito había trabajado en otros grandes edificios de condominios en Florida, incluido el Mirador 1000 en Miami Beach y Flamenco Towers en Aventura.

Debajo de los escombros aún hay cientos de cuerpos de los residentes del edificio en Miami (Foto: REUTERS/Marco Bello)

Una persona asociada con el proyecto Flamenco Towers sirvió como referencia para Morabito a la junta directiva de Champlain Towers South y dijo que mostró “excelente atención al detalle” y que era “fácil trabajar con él”, según la presentación de diapositivas. La referencia dijo que Morabito “ideó métodos alternativos que ahorraron tiempo y dinero”.

En 2010, un holding de bienes raíces relacionado con el propietario de los Baltimore Orioles, Peter G. Angelos, demandó a Morabito y su firma, alegando que no supervisaron adecuadamente la restauración de un estacionamiento subterráneo y permitieron que los costos se dispararan a medida que se expandía el alcance del trabajo.

Morabito negó la acusación y pagó una cantidad no revelada para resolver el caso, según muestran los registros del Tribunal de Circuito de Baltimore.

La Junta de Ingenieros Profesionales de Florida no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre si está investigando o planea investigar a algún ingeniero involucrado con Champlain Towers South.

El código administrativo de Florida establece posibles medidas disciplinarias por negligencia, definida como “el incumplimiento por parte de un ingeniero profesional de utilizar el debido cuidado al desempeñarse en una capacidad de ingeniería o no tener debidamente en cuenta los estándares aceptables de ingeniería y los principios de inspección especiales”.

Los desafíos que enfrentó Morabito en Champlain Towers South parecen similares a los del proyecto anterior Dolphin Tower en Sarasota, donde ayudó a fortalecer una losa de concreto defectuosa, agrandar columnas de concreto y agregar pilotes de cimentación.

En ese rascacielos, un residente del edificio con vista a la bahía de Sarasota encontró una pared doblada bajo presión y grietas en el piso en 2010, según informes de noticias. Los ingenieros pronto descubrieron otros signos alarmantes de deterioro y tensión, y los funcionarios ordenaron que se desalojara el edificio de casi cuatro décadas de antigüedad.

Se pensó que era la primera vez que un rascacielos ocupado tenía que ser evacuado debido a problemas estructurales no relacionados con el clima o el fuego, informó el St. Petersburg Times en ese momento. Morabito Consultants fue una de las varias firmas convocadas para un proyecto de restauración que tomó cinco años y costó casi 9 millones de dólares. El proyecto ganó premios del Instituto Internacional de Reparación de Concreto y del Consejo Nacional de Asociaciones de Ingenieros Estructurales.

Hytham Bakr, presidente de Bakr Group, gerente del proyecto Dolphin Tower y representante del propietario, dijo que Morabito fue contratado por el contratista de reparaciones de Dolphin Tower, Concrete Protection & Restoration, o CPR, con sede en Baltimore. El papel de Morabito era proporcionar “ingeniería de valor”, dijo Bakr a The Post.

Morabito ha trabajado con CPR en varios otros proyectos, incluido Champlain Towers South antes de su colapso. CPR realizó una “demolición exploratoria” en el primer piso del edificio de condominios de Surfside, según una carta que Morabito le escribió al presidente de la junta de condominios en octubre. Un portavoz de CPR dijo que sus funcionarios se negaron a comentar.

La firma Karins Engineering de Sarasota diagnosticó las fallas y diseñó la restauración de Dolphin Tower, dijo Bakr. Karins, una de las firmas que Morabito superó como ingeniero supervisor en Champlain Towers South, no respondió a una solicitud de comentarios.

“Es un gran tipo”, dijo Bakr sobre Morabito. “Pude ver que es muy creativo, muy inteligente e hizo un excelente trabajo”.

(c) 2021, The Washington Post

