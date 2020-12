Los estadounidenses están viajando más que nunca a la Riviera Maya: las fiestas incrementan los contagios de COVID-19

(Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

La zona turística de Quintana Roo ha mantenido su operación desde junio, fecha en la que se permitió su reapertura, lo cual ha significado una opción para los turistas, en particular, los estadounidenses.

Alexandra Karpova, ejecutiva de relaciones públicas, viajó desde New York hasta Tulum para asistir al festival Art With Me, que se realizó del 11 al 15 de noviembre, y al respecto describió para The Washington Post: “Se sintió como si el COVID-19 hubiera terminado. Las fronteras están abiertas. El mundo ha vuelto a la normalidad. Divirtámonos”.

Posterior a dicho evento se dio a conocer que se reportaron casos de coronavirus, por lo menos 100 enfermos. Algunas personas regresaron contagiadas a Estados Unidos.

Lo cual generó cuestionamientos sobre si México está asumiendo muchos riesgos para reactivar los sectores turísticos, que representa para el país el 17% del PIB.

El número de personas que visitan Quintana Roo incrementó 23% en comparación con el 2019. Cabe señalar que diversos destinos en el continente europeo han cerrado y México se ha coloca como una opción. Aproximadamente, son 100 vuelos de Estados Unidos que tienen como destino la zona sur del territorio mexicano.

Se describe en la misma publicación que los turistas llegan a los centros turísticos costeros, donde es obligatorio usar mascarilla en los lugares públicos. En otros casos acuden a excursiones de buceo o sesiones de kitesurfing.

Maria Prusakova, fundadora de una firma de relaciones públicas, comentó para The Washington Post, que “hay fiestas todas las noche”. Ella viajó de San Francisco a Tulum en julio.

Los restaurantes operan hasta las 23:00 horas y, mencionó, las fiestas inician en las villas privadas y en donde no se usa cubrebocas. Prusakova se infectó de coronavirus, al igual que 12 de sus amigas. Todos dieron positivo, en su caso, solo después de que regresó a San Francisco.

Enfatizó que es feliz por haber ido. “Me alegré mucho de ver a la gente. La comida fue increíble”. Ella regresará a Tulum para Año Nuevo, periodo en el que regularmente incrementa el número de fiestas. Las autoridades locales han indicado que no permitirán este tipo de celebraciones, por lo que realizan un monitoreo en redes sociales para localizar grandes reuniones. Pero los organizadores aseguran a turistas que encontrarán las forma de organizar las fiestas.

Marisol Vanegas, titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, indicó que se necesita encontrar la forma de generar empleo, “la situación seguirá empeorando. Pero siempre damos prioridad a la salud pública”.

Durante los primeros meses en las que se suspendieron las actividades no esenciales y se restringió la movilidad de los ciudadanos, en Quintana Roo se reportó la pérdida de 100,000 empleos en el sector turístico, lo cual representa más del 80% de los ingresos de la entidad. En Tulum, la tasa de desempleo llegó al 50% en mayo.

Los funcionarios se comprometieron a recuperar los ingresos que se dejaron de obtener consecuencia de la emergencia sanitaria. Por lo que en Quintana Roo, el turismo fue declarado como un servicio esencial.

Los turistas estadounidenses han llegado hasta la zona turística del caribe mexicano para celebrar fiestas privadas en villas y hoteles. Los organizadores del festival Art With Me, recibieron autorización por parte del gobierno de Tulum, para recibir 1,200 invitados, con fiestas o eventos con un aforo permitido de 300 personas.

“Había una energía asombrosa. La gente estaba tan sedienta de estar juntos. Era como, ‘Somos libres de nuevo’”, contó Karpova, de 30 años.

En días posteriores al evento, en el Hospital de Tulum se reportó un aumento de solicitud de pruebas de detección de COVID-19 por extranjeros. Casi todos los test tuvieron un resultado positivo.

“Gran parte de este turismo son los jóvenes, acostumbrados a la fiesta. Muchos de ellos, cuando se enferman, están asintomáticos, pero han interactuado con los locales”, indicó Marco Rodríguez, director administrativo del hospital.

Y añadió que la gente acude a la zona del caribe porque quiere ir a las mejores fiestas, “pero los organizadores deben cumplir con la ley”.

Hasta el último reporte de las autoridades sanitarias locales, el estado reporta un total de 15,424 casos de coronavirus y 2,000 defunciones. El mayor número de diagnósticos positivos se concentran en los municipios Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad.

“Hemos priorizado las medidas sanitarias y la salud, y el nivel de contagio en Tulum se ha mantenido bajo”, indicó Víctor Mas Tah, presidente municipal de Tulum, región en donde se reportan 319 casos.

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos emitieron a finales de noviembre la recomendación de no viajar a México por el alto riesgo de contagio, aunque los ciudadanos han continuado viajando.

Tras los contagios reportados por la celebración del festival Art With Me, evento que ocasionó que al menos 100 personas contrajeron la enfermedad, la autoridades de Quintana Roo cancelaron el 15 de diciembre la realización del Zamna Festival, macro evento de música electrónica que dura 16 días.

Lo que se ha registrado en las zonas turísticas de México ha generado un debate entre el generar ingresos para el sector o el priorizar la salud pública.

