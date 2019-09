El alcance de las heridas de la mujer no está claro – Bossier dijo que Caspar no se sentó en ella de todos modos. Pero, en cualquier caso, las autoridades determinaron que Tiger Truck Stop no podía ser responsable porque la pareja "provocó" a Caspar e ignoró las señales de advertencia colocadas a lo largo de la cerca. Dijo que no entiende porque la pareja no pidió simplemente la ayuda de los empleados.