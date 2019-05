El cadáver de Merrick se encuentra resguardado en la Universidad Queen Mary de Londres, donde los estudiantes y miembros de la facultad de medicina pueden solicitar verlo. Pero Joanne Vigor-Mungovin, quien en 2016 publicó "Joseph: The Life, Times, and Places of the Elephant Man", cree que ha localizado el lugar donde fueron enterrados sus restos de tejidos blandos.