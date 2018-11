A pesar de haber dado a luz dos veces durante la era de Supernanny, nunca utilicé los tiempos de espera con mis hijos mayores, y no planeo confiar en eso cuando el bebé que daré a luz en unas pocas semanas. No es que crea que sé algo más, simplemente no lo entiendo. Si funciona tan bien, ¿por qué otros padres necesitan usar ese método varias veces a la semana? Por lo que he visto, tiene resultados variables e impredecibles. Recuerdo a mi sobrina felizmente poniendo en práctica ese método y luego negándose a irse de ese lugar. Otra amiga me dijo que cuando recuperó a su hijo del escalón, descubrió que durante sus cuatro minutos de "pensamiento", creó arte en la pared con un crayón.