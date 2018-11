La última prueba de que lo que es malo para Apple puede ser terrible para los proveedores se produjo en dos continentes en cuestión de horas. Japan Display Inc., que obtiene más de la mitad de sus ingresos del fabricante del iPhone, recortó los pronósticos. Luego, Lumentum Holdings Inc., uno de los principales fabricantes de sensores de reconocimiento facial para iPhone, redujo su perspectiva para el segundo trimestre. Hace poco, Hon Hai Precision Industri Co., el mayor ensamblador, también redujo sus estimaciones.