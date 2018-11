La iniciativa "Belt and Road", una ambiciosa apuesta por proyectar la influencia china en todo el mundo a través de préstamos bilaterales y proyectos de infraestructura, incluye un mayor énfasis en la tecnología de la información. De los 65 países examinados por "Freedom on the Net", la evaluación global de libertad de Internet de Freedom House, encontró que 38 habían instalado equipos de telecomunicaciones a gran escala de empresas chinas líderes como Huawei, ZTE o la estatal China Telecom. Huawei está construyendo la red WiFi pública más grande de América Latina en México, la red móvil 5G de Bangladesh y el servicio 4.5G de Camboya, y está asesorando al gobierno de Kenia sobre su "plan maestro" para las tecnologías de información y comunicación.