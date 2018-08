Jake ganó su pelea contra Deji y lo celebró desafiando a Chris Brown a pelear contra él. Deji, con el micrófono en mano, habló de su derrota no solo como una pelea de boxeo, sino como un golpe en su carrera. "este no es mi final, voy a regresar. Jake Paul me sorprendió, me golpeó duro", agregó Deji.