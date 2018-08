Los sacerdotes, en particular, van a tener que enfrentar esta emergencia en las líneas del frente, en la Iglesia, con algo más que las homilías hacen cada domingo. Porque incluso los que asisten a la iglesia como yo, que no son sobrevivientes de abuso, que no son parte de ninguna demanda, ahora ven que este escándalo nos ha rodeado durante toda nuestra vida católica.