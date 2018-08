"Fue alguien en quien confiaba, lo que hace que todo sea muy confuso para mí", agregó VanSickle. "Al verlo con grilletes y un traje naranja, la gente me preguntaba '¿Por qué no lo odias? ¿Por qué no quieres lastimarlo?'. Tengo algunos sentimientos realmente conflictivos. No es difícil amar al hombre que era antes de hacer lo que hizo".