"A veces tengo pacientes que dicen 'Quiero que cada punto se vaya y quiero que se vaya hoy o mañana' porque es lo que la fotografía filtrada les ha dado", apuntó. "Marcan una cosa, y se van. Eso no es realista. No puedo hacer eso. Puedo mejorar mucho a la gente, pero me tomará mucho más tiempo que una semana y no será al ciento por ciento".