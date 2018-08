Preucil no fue el único presunto autor identificado en el artículo. Del director Daniele Gatti dos mujeres alegaron que el hombre las había apresado en su camerino durante los ensayos y que para apaciguar la situación ha contratado a una empresa de publicidad llamada Reputation Doctor. En una declaración enviada a los medios de comunicación, Gatti indicó: "A todas las mujeres que he conocido a lo largo de mi vida, especialmente a aquellas que creen que no las traté con el mayor respeto y dignidad que ciertamente merecen, me disculpo sinceramente desde el fondo de mi corazón".