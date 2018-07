"He tenido a esa persona que me dice: 'Eso es realmente horrible, ¿qué crees que hiciste mal?' Yo decía: 'Es horrible, Hemos estado tratando de resolverlo', y luego me iba pensando en que no quería volver a hablar con esa persona. Porque todo lo que podía pensar era que debía ser el peor padre del planeta. Pero no sé cómo, porque al igual que tú, teníamos una unidad familiar sólida y estable, y criamos a nuestros hijos para distinguir el bien del mal", sostiene.