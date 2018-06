Luego hay infecciones que afectan a todo el cuerpo y que, a menudo, se transmiten a través de las mordeduras de insectos. Estos incluyen la enfermedad de Lyme, el virus Zika, Ehrlichiosis y otros. En su mayoría, la picadura de insectos no transmitirá estas enfermedades, así que no entres en pánico. Si bien estas enfermedades son inauditas, también son relativamente raras en comparación con las muchas picaduras que ocurren. Es poco habitual que la mayoría de los insectos alados transmitan enfermedades, por lo tanto, a menos que notes síntomas preocupantes, como fiebre, fatiga o una erupción cutánea inusual, es mejor no preocuparse por la mordedura de un insecto trivial normal y corriente.