Si bien no son desconocidos los obstáculos en cuanto a la producción, los retrasos planificados no son comunes, tal y como señaló Akshay Anand, analista ejecutivo de Kelly blue Book. Sin embargo, él no estaba sorprendido por la suspensión. "Esta es la primera vez que Tesla produce algo en masa. Este no es el Modelo S o el Modelo X que solo es accesible para la élite. Y cuando tienes algo que se comercializa en masa, es un juego diferente", agrega.