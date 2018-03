Pero sus aspiraciones también aumentan cuando se mueven, a menudo, más rápido que sus capacidades para cumplirlas. Vivir junto a personas más ricas no ayuda. Aunque los migrantes se hicieron más ricos al mudarse, dos tercios de los que dijeron que no estaban contentos dieron como razón los bajos ingresos. Los migrantes, dice el informe, pueden haber predicho que sus ingresos aumentarían cuando se mudaran, "pero no cómo sus aspiraciones aumentarían a medida que se volvieran parte de una sociedad urbana muy diferente".