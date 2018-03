"Es como si estuvieras en la secundaria, bajo la presión del grupo", añade la actriz Alysia Reiner (Orange is the New Black, Better Things) que se hizo famosa al interpretar una escena de sexo que no formaba parte del guión original. "Particularmente, como actriz joven, existe el temor que me despidan y necesite el trabajo. Existe la sensación de ser fácilmente reemplazable", declara.