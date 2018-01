El dongle es el término engorroso para definir al adaptador que necesitamos para conectar cosas a los teléfonos y computadoras y que solemos perder habitualmente. Es una parte repulsiva de la vida del dispositivo que no va a desaparecer pronto. Se suponía que los dongles eran un puente temporal hacia el futuro para los dispositivos, como el MacBook Pro, que eliminaba el tradicional puerto USB ancho. Pero desde 2016, el conector USB tipo "C" más pequeño, que Apple y otras marcas empezaron a usar en sus computadoras, no se ha vuelto algo común para los accesorios (incluso el propio iPhone X, el buque insignia, no viene con un cable de tipo C). Este es un defecto de diseño que afecta a toda una industria, y somos nosotros los que nos quedamos con la vida del dongle.