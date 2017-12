Lo que pasó fue esto: Estefan se quedó en Estados Unidos, vendió 100 millones de álbumes y ganó siete premios Grammy. Su banda, la Miami Sound Machine, se convirtió en la exportadora de un pop rítmico inspirado en los sonidos cubanos, algo que fue un auténtico éxito de los ochenta, y muchas de las canciones fueron escritas por el matrimonio Estefan, como Rhythm is Gonna Get You y Conga. Ella se convirtió en un titán de la música latina, una madrina para los artistas más jóvenes, una emisaria del sueño americano y alguien muy querida.