Ella una vez puso en práctica la ley de empleo y piensa en términos de legalidad. Sabe que la corte, en el pasado, no habría pensado en ese incidente como algo tóxico. "Pero realmente no tenemos un mecanismo para descubrir cómo el actual ciclo de noticias podría afectar a los jurados" comenta ella. En otras palabras, no podemos descifrar cómo los comportamientos que alguna vez se consideraron amarillos, e incluso verdes, en un ambiente de trabajo saludable, pueden pasar a rojo.