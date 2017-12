Respuesta: Bueno, podemos culpar a un enfrentamiento entre This is Us vs The Walking Dead. Pero creo que estáis entrando en la era de la inercia de las relaciones de los pantalones de chándal e intentáis equilibrar la comodidad con la chispa y la conexión con la individualidad. Sucede. Te preocupan las "malas señales", aunque creo que la pregunta debe ser ¿estás contenta con cómo son las cosas? No por lo que significan, o lo que pueden augurar para el futuro, o cómo pueden ser percibidos por otros, sino cómo lo satisfacéis, por ejemplo, durante un martes normal y corriente. Algunos encuentran fácil el placer de no tener que estar "en" pareja y obtener intimidad emocional en unión tranquila. Aún otros pueden sentirse aburridos y atrapados por esas tardes, desconectados intelectualmente o sofocados por la falta de interacción o actividad. Es vuestra satisfacción (o la falta de ella) lo que determina la necesidad de cambio.