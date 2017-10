Cada vez que llega octubre la Luna se pone de moda. Que si alumbra más, que si es más grande, que pone sensible a la gente. No hay quien no tenga algo que decir al respecto. A cielo abierto jamás pasa desapercibida y en redes sociales se comparte y retuitea su mejor cara —que siempre es la misma—. La gente se regala lunas virtuales vía muros de Facebook. Todos hablan de ella.