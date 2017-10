En una calurosa mañana de agosto en New Orleans, Cameron Quincy Todd entró al Hotel Cornstalk. Era la propiedad número 65 que ha visitado en los últimos seis meses. No tenía un aspecto cansado. Todo lo contrario: parecía una mujer renovada. Llevaba una pequeña cartera rosada con una libreta, dos pistas importantes para conocer su verdadera identidad e intenciones. Se acercó a la recepción y se presentó: el crítico de hotel de Fodor's ha llegado. No es necesario estar nervioso.