El entrenador de Liam no es así. Él regañó a los niños diciéndoles que merecían perder porque el otro equipo tenía más ganas. Había oído esta palabra antes y me llevó a la película de 1988 Stand and Deliver. En la cinta, un maestro de matemáticas de Los Ángeles, Jaime Escalante, insiste en que los alumnos de una escuela de secundaria de bajos recursos pueden estar más interesados en el cálculo que en las pandillas. "Vas a trabajar más duro aquí que en cualquier otro lugar. Lo único que te pido es ganas, deseo… si no tienes ganas, te las daré yo porque soy un experto", dijo en un momento del largometraje.