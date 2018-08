Dejando a un lado la diversión de los chistes, una biografía en blanco, sobre todo acompañada normalmente de selfies sacadas en una habitación con poca luz, da mucho miedo. El miedo no es sexy. ¿Sabes lo que es sexy? La seguridad y la comodidad de saber que no estás viajando a las afueras para que te roben un riñón, de saber que los Testigos de Jehová no están experimentando con estrategias de reclutamiento del siglo XXI y de que tu cita no vive en una habitación compartida.