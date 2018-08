"Hoy en día no puedes cerrarte a nada. Es decir, hay algunas cosas que creo que están controladas. Esta la Sociedad de la Tierra Plana que es una operación psicológica total, ninguno de nosotros realmente suscribimos ese tipo de cosas. Pero no puedo decir que considere que algo sea completamente estúpido. Hay todo tipo de teorías extrañas que no he analizado, como la de tierra hueca, la tierra convexa, sólo no las he considerado. Creo que podría haber un agujero en el centro de la tierra. En el polo norte, nadie puede salir y recorrer el lugar libremente, así que ¿cómo podríamos saberlo, no?