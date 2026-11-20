Juan Ricardo Ortega solicitó a los hogares colombianos un menor uso de electricidad frente a la sequía y la falta de gas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, pidió a los hogares de Colombia reducir su consumo eléctrico durante la temporada navideña y recomendó desconectar los equipos que permanezcan enchufados sin uso.

El directivo alertó sobre la posibilidad de restricciones en las horas de mayor demanda si persisten la falta de gas y la presión sobre el sistema de generación.

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Ortega identificó a la nevera como el electrodoméstico que más electricidad demanda en una vivienda. En las zonas de la costa Caribe, añadió, el aire acondicionado concentra buena parte del consumo por las altas temperaturas.

El llamado apunta a reducir la utilización de equipos eléctricos, en especial entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., cuando el sistema registra los mayores niveles de demanda. El presidente del GEB aconsejó no recargar vehículos eléctricos en esa franja y postergar el uso de lavadoras, planchas y hornos eléctricos.

Desconectar aparatos puede reducir hasta 15% del consumo, según el GEB

Desconectar cargadores, cafeteras, microondas, televisores y routers evita el consumo en modo de espera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los consejos centrales de Ortega fue retirar de los enchufes los electrodomésticos y dispositivos que no estén en funcionamiento. La medida incluye microondas, cafeteras, licuadoras, televisores, routers, amplificadores de red, freidoras de aire y cargadores de teléfonos celulares.

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El directivo sostuvo que los aparatos conectados continúan consumiendo electricidad cuando tienen luces piloto, pantallas o sistemas en modo de espera. “Todo eso le come y no es muchísimo, pero si usted suma puede ser 10%, 15% de su consumo”, manifestó en declaraciones a Blu Radio.

La recomendación cobra relevancia en diciembre, cuando aumentan el uso de luces decorativas, equipos de cocina y sistemas de climatización. Para el alumbrado navideño, Ortega sugirió reemplazar los bombillos que se calientan por tecnología LED, que demanda menos energía.

La ventilación y el sellado de la nevera también inciden en la factura

La nevera concentra una parte relevante del consumo eléctrico doméstico; revisar sus empaques y asegurar la ventilación del motor puede ayudar a reducir el gasto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del Grupo Energía Bogotá recomendó revisar el estado de los empaques de la nevera. La prueba consiste en cerrar la puerta con una hoja de papel: si esta sale sin resistencia, el sellado puede estar deteriorado y el equipo deberá trabajar más para mantener la temperatura.

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También aconsejó dejar algunos centímetros de distancia entre el electrodoméstico, la pared y los muebles laterales. Esa separación permite que el motor tenga ventilación y disminuye el esfuerzo necesario para enfriar los alimentos.

“La nevera necesita respirar”, afirmó Ortega. Además, pidió evitar guardar comidas calientes de forma inmediata. La sugerencia es enfriarlas antes, incluso con ayuda de un recipiente con agua y hielo, para no elevar la temperatura interna del aparato.

Quienes planeen renovar sus equipos pueden revisar la etiqueta amarilla de eficiencia energética, que informa el consumo estimado de agua y electricidad. La elección de modelos con mejor clasificación puede reducir el gasto mensual de los hogares.

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El GEB alertó por la sequía, la falta de gas y el aumento de la demanda

El operador XM contempla cortes rotativos de energía en sectores residenciales entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. horas si la demanda supera la oferta. (Grupo Energía Bogotá)

Las recomendaciones se producen ante las advertencias del GEB sobre la disponibilidad de energía para los próximos meses. Ortega señaló que el país enfrenta una combinación de menores aportes de agua a los embalses, déficit de gas para las termoeléctricas, limitaciones en la red de transmisión y una mayor demanda.

Según el directivo, el nivel agregado de los embalses ronda el 77%, por debajo del 80% que consideró necesario para afrontar la temporada seca. También mencionó que el consumo ha subido cerca de 10% en la costa Caribe por el calor y por la expansión de vehículos, motos y bicicletas eléctricas en otras regiones.

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Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también solicitó moderar el uso de energía, sobre todo entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.. El mandatario anunció que la ciudad reducirá el alumbrado navideño y propuso que hogares y empresas hagan seguimiento diario a su consumo.

Ortega advirtió que, si no hay gas suficiente para la operación de las plantas térmicas, el sistema podría requerir cortes rotativos en horas pico. Según explicó, las restricciones podrían alcanzar hasta 10% de la demanda y afectar principalmente a sectores residenciales de alto consumo, bajo decisiones de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional.

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El directivo también recordó que el consumo excesivo puede tener consecuencias en la factura. El esquema de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) contempla cobros adicionales para usuarios que superen en más de 10% su consumo de referencia.