Yo siempre digo que tengo el cuerpo de "una embaraza de seis meses perpetua". Cuando esto me preocupaba, probé todo tipo de métodos para perder peso sin éxito. Mi familia también intentó ayudarme desesperadamente: para mi 18 cumpleaños, mi madre me suscribió a la cadena de gimnasios Curves pensando que me gustaría, lo cual no deja de ser irónico, puesto que mi físico está en gran medida determinado por la genética. Como la mayoría.