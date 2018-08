No puedo explicar cómo o por qué me asusto tanto. Mis padres no se asustan, y yo no soy una persona miedosa; no le temo a ninguna otra cosa. Aún así, le he tenido miedo a las tormentas eléctricas desde que era una niña pequeña. No es sólo el sonido; no le temo a los fuegos artificiales, por ejemplo. Los fuegos artificiales son hechos por el hombre y podemos controlarlos. Tampoco me abruman los videos de rayos intensos; no son letales, y obviamente están en el pasado porque han sido filmados. Pero cuando los truenos y relámpagos ocurren en tiempo real, justo sobre nuestras cabeza, nos encontramos por completo en manos de la naturaleza. En ese momento, siento una profunda necesidad de estar protegida, tengo una sensación abrumadora de que algo realmente terrible podría suceder; de que podríamos ser alcanzados [por un rayo]. Y en ese momento, siento que muero un poco.